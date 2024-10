Des avancées significatives pour favoriser l'employabilité afin de lutter contre la pauvreté, affirme la FCCQ

MONTRÉAL, le 8 oct. 2024 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) présentera plus tard aujourd'hui à l'Assemblée nationale sept recommandations dans le cadre des consultations sur le projet de loi n° 71, Loi visant à améliorer l'accompagnement des personnes et à simplifier le régime d'assistance sociale. Présentée par la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, Chantal Rouleau, la modernisation du régime d'assistance sociale présente des avancées significatives, mais qui nécessitent quelques précisions afin d'en assurer le succès.

Un accompagnement continu est nécessaire pour favoriser le maintien en emploi

Pour la FCCQ, les modifications proposées par le gouvernement sont un pas dans la bonne direction. Cependant, il serait avantageux, voire pertinent, d'inclure les employeurs dans les différents efforts visant l'intégration des personnes éloignées du marché du travail. Il ne faut pas oublier que les employeurs jouent un rôle de premier plan dans l'insertion sur le marché de l'emploi.

« Alors que le gouvernement du Québec vise l'intégration en emploi ou la participation sociale de 50 000 bénéficiaires d'ici 2029, il sera important d'inclure l'ensemble des acteurs afin de réussir cet objectif de taille. Les employeurs auront besoin d'un accompagnement adapté afin de faciliter l'intégration socioéconomique de ces individus, mais également pour les maintenir en emploi » affirme Alexandre Gagnon, vice-président, travail et capital humain à la FCCQ.

Privilégier les instances existantes spécialisées en intégration au marché du travail

Déjà présents partout au Québec, les différents conseils régionaux qui sont sous la responsabilité du ministère de l'Emploi ont déjà pour mandat d'analyser les défis et les opportunités du marché de l'emploi. Ceux-ci sont reconnus par l'ensemble des partenaires du marché du travail et ont acquis une expertise socioéconomique de leur région.

En plus de ces recommandations, la FCCQ demande au gouvernement d'encourager la persévérance scolaire des bénéficiaires de l'un des programmes de l'assistance sociale au-delà du secondaire. Afin que les objectifs et que la mise en œuvre du projet de loi n° 71 soient efficaces et durables, il est essentiel que ces aspects soient intégrés dans cette modernisation du régime de l'assistance sociale.

« Pour nous, il faudrait privilégier l'utilisation des instances existantes au lieu d'en créer des nouvelles qui auront la même mission. Une synergie renforcée entre le ministère de l'Emploi et celui de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire est indispensable pour éviter la duplication des services et maximiser l'efficacité des initiatives en faveur de l'employabilité », a conclu Alexandre Gagnon.

