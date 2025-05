DES AVANCÉES EN MATIÈRE D'ACCESSIBILITÉ CHEZ EXO

MONTRÉAL, le 30 mai 2025 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine nationale de l'accessibilité, exo réaffirme sa volonté de rendre son réseau de transport collectif toujours plus efficace, convivial et inclusif. Des améliorations significatives sont mises en œuvre dans les 84 municipalités desservies par exo, afin d'offrir des services adaptés aux besoins de tous.

Un plan d'action concret pour l'accessibilité

Dévoilé en juin 2023, le Plan de développement de l'accessibilité 2023-2027 d'exo présente une série de mesures concrètes destinées à favoriser une mobilité universelle.

On trace la route, une initiative à la fois

Pour mieux répondre aux besoins des personnes ayant des limitations visuelles ou fonctionnelles, exo a intégré le système de navigation NaviLens. Pionnier au Québec dans le secteur des autobus et premier au Canada à l'adopter dans un service de trains de banlieue, ce système innovant fournit des indications de déplacement accessibles dans 36 langues. Grâce à des codes détectables jusqu'à 20 mètres, les usagers bénéficient d'un parcours guidé et simplifié.

Le réseau d'autobus continue également de progresser : près de 35% du parc de véhicules est désormais accessible. Les véhicules dans le secteur Chambly-Richelieu-Carignan sont entièrement accessibles, tandis que ceux des secteurs Laurentides et du Sud-Ouest renforcent leur parc avec de nouveaux véhicules adaptés. Ce n'est que le début : exo prévoit un déploiement progressif sur l'ensemble de son réseau.

De grands projets sur les rails

En 2024, exo a amorcé la mise en service de plus de la moitié de ses quarante-quatre nouvelles voitures 2050. Dix-huit d'entre elles répondent et dépassent les exigences de l'American with Disabilities Act (ADA), facilitant le quotidien des familles ainsi que des usagers avec des limitations fonctionnelles.

Toutes les gares de la ligne 15-Mascouche sont accessibles puisque qu'elles sont dotées d'une plateforme d'embarquement rabattable pour les personnes à mobilité réduite.

Exo vise aussi la mise en accessibilité de la ligne 12-Saint-Jérôme et planifie des améliorations supplémentaires incluant la construction de nouveaux liens quai-train et des rampes d'accès, de manière à permettre des parcours sans obstacle. La ligne de train Saint-Jérôme d'exo a tout le potentiel pour devenir la colonne vertébrale du réseau de transport collectif de la couronne nord de Montréal.

L'accessibilité est une priorité pour exo et nous continuons de travailler en collaboration avec nos partenaires afin d'améliorer l'expérience des usagers et de garantir un réseau inclusif pour l'ensemble de la population. Toutefois, ces projets nécessitent un soutien financier important, comme exo l'a rappelé lors des récentes consultations prébudgétaires du gouvernement du Québec.

« Par ses initiatives audacieuses, exo affirme sa volonté de faire de l'accessibilité une priorité dans l'ensemble de son offre de services. Cet engagement trace la voie vers un avenir où chaque usager, quels que soient ses besoins, pourra se déplacer librement et en toute autonomie » a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Pour en savoir plus sur le système NaviLens : Exo - Exo et NaviLens

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

