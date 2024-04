Cliquez ici pour visionner et télécharger des photos

MONT-TREMBLANT, QC, le 23 avril 2024 /CNW/ - En tant que troisième pôle touristique le plus important au Québec, Tremblant inspire les vacanciers à venir vivre une expérience toujours plus exceptionnelle. À l'été 2024, la destination met le paquet en offrant une programmation culturelle forte de plus de 185 spectacles extérieurs gratuits répartis tout au long de la saison estivale en plus de nouvelles activités uniques et originales.

Trame événementielle incomparable et spectacles gratuits tout l'été

Dès le début de l'été, Tremblant passe en mode action au cœur du village piétonnier. Les événements sportifs ainsi que les spectacles extérieurs gratuits nourrissent une programmation variée où il y a quelque chose à faire ou à voir à chaque visite.

En juin, des événements de grande envergure se succèdent, tels que la Coupe Canada XCO / Québec XCC les 1 et 2 juin, qui attirera les amateurs de course de vélo en sentier alors que le village sera animé pour l'occasion et recevra des athlètes de haut niveau. Quelques jours plus tard, du 5 au 9 juin, place à la Coupe du monde de Dek Hockey, et au Festival NBHPA, deux événements qui réunissent les meilleurs joueurs de Dek Hockey. Par la suite, la fin de semaine du 22 et 23 juin est dédiée à la crème des athlètes de triathlon. Le départ du IRONMAN 70.3 Mont-Tremblant, accueillera plus de 3 000 triathlètes qui effectueront 1,9 km de nage, 90 km de vélo et 21,1 km de course à pied.

Dès le mois de juillet, la musique envahit le village piétonnier et son décor spectaculaire avec des prestations entièrement gratuites. Sur la scène de la Place Saint-Bernard les soirées seront rythmées :

Le samedi 6 juillet, place au groupe qui a remporté son premier trophée Félix au Premier Gala de l'ADISQ dans la catégorie Spectacle de l'année en novembre dernier, Clay and Friends .

l'ADISQ dans la catégorie Spectacle de l'année en novembre dernier, . Le Festival international du Blues de Tremblant revient avec une formule sur cinq jours, du 10 au 14 juillet avec de grands noms du Blues tels que North Mississippi Allstars , Marc Broussard , Terrance Simien and the Zydeco Experience et un volet québécois avec Lulu Hughes & Friends . Cet événement d'été incontournable à Tremblant s'adresse à tous, offre une proximité avec les artistes avec des spectacles de jour et de soir, une zone famille, de l'animation dans le village, et bien plus.

revient avec une formule sur cinq jours, du 10 au 14 juillet avec de grands noms du Blues tels que , , et un volet québécois avec . Cet événement d'été incontournable à Tremblant s'adresse à tous, offre une proximité avec les artistes avec des spectacles de jour et de soir, une zone famille, de l'animation dans le village, et bien plus. Les Rythmes Tremblant proposent des thématiques de différents styles musicaux tout au long de l'été, comme le Les Rythmes New Country du 18 au 20 juillet. L'édition 2024 recevra des artistes de talent tels que Guylaine Tanguay , Sara Dufour , Andrew Hyatt et Léa Jarry .

du 18 au 20 juillet. L'édition 2024 recevra des artistes de talent tels que , , et . À mettre à son agenda : vendredi le 26 juillet avec Bobby Bazini , qui présentera son album Pearl. Puis, samedi le 27 juillet, le collectif montréalais dirigé par Jon Matte , The Franklin Electric, enflammera assurément la scène.

Le mois d'août ne sera pas en reste avec une succession d'artistes et de spectacles de grande qualité :

Le vendredi 2 août, la foule se déhanchera aux rythmes du groupe Galaxie et son style rock électrique. Le lendemain, le samedi 3 août, c'est le rappeur montréalais Loud qui explosera sur scène et le week-end se terminera le dimanche 4 août avec le groupe Tone Call spécifiquement invité pour faire lever la fête.

et son style rock électrique. Le lendemain, le samedi 3 août, c'est le rappeur montréalais qui explosera sur scène et le week-end se terminera le dimanche 4 août avec le groupe spécifiquement invité pour faire lever la fête. À la demande générale, le Week-end Folk est de retour le 9-10 août avec entre autres, Jason Bajada et Barr Brothers .

est de retour le 9-10 août avec entre autres, et . Un nouvel événement s'inscrit au calendrier cet été, Salsa Tremblant , les 23-25 août, pour les amateurs de musique et de danse caliente!

, les 23-25 août, pour les amateurs de musique et de danse La Fête de la musique célébrera la fin de l'été en musique classique et musique du monde sous la direction artistique d'Angèle Dubeau du 31 août au 2 septembre.

Séjours personnalisés et nouveautés

Avec 13 hôtels au cœur du centre de villégiature, plus de 70 restaurants, boutiques et cafés, une variété d'activités sur le site, un séjour à Tremblant se personnalise selon les goûts de chacun, la taille du groupe ou du style de vacances souhaité. Pour faciliter la tâche aux vacanciers, le tout nouveau forfait multi-activités permet de choisir parmi 16 activités offertes sur le site. La grande nouveauté de l'été : La glissade sur tube! La piste synthétique dédiée au ski d'été sera bonifiée pour la partager d'un côté pour le ski et de l'autre pour la glissade sur tubes. Skier ou glisser sur des tubes en été, c'est une expérience unique à Tremblant! Il est possible de profiter de rabais sur les multi-activités avant le 20 juin.

Une ouverture attendue à l'été 2024, est celle du restaurant Léo boire + manger, directement situé dans la Promenade Deslauriers et à même l'hôtel Le Westin Tremblant. L'expérience de brasserie festive sera dirigée par le Chef exécutif corporatif Anthony Walsh de Oliver & Bonacini Hospitality et le Chef exécutif Kevin Ramasawmy du Bar George à Montréal. Du petit déjeuner au souper, Léo offrira une expérience culinaire unique à Tremblant, dans un décor raffiné et atmosphère enflammée.

Pour conclure, Fairmont Tremblant se lance dans la transformation des chambres Fairmont et des suites Résidences promettant aux clients un style de vie alpestre et chic. Les rénovations seront exécutées sans interruption des opérations de l'hôtel et complétées vers la fin du mois d'août.

Tremblant propose la recette parfaite pour décrocher, se sentir en vacances et vivre des expériences inoubliables.

À propos de Tremblant

Tremblant est un véritable chef de file de destination 4 saisons grâce à l'expérience qu'elle propose, en montagne et dans son village piétonnier. Le plus haut sommet des Laurentides offre des activités et des événements plus grands que nature, dont le 24H Tremblant et le Festival international du blues de Tremblant, qui lui ont valu d'obtenir le Certificat d'Excellence Travellers's Choice de TripAdvisor en 2020. L'arrivée de la Coupe du Monde de ski Tremblant s'est ajoutée à la trame événementielle hivernale contribuant à affirmer le positionnement de Tremblant parmi les 5 meilleurs centres de ski au Canada, obtenu en 2021 par le Reader's Choice Awards du Condé Nast Traveler. En famille, en couple, en groupe ou entre amis, Tremblant accueille les villégiateurs au sein de 1 900 unités d'hébergement réparties dans 13 hôtels à proximité de 70 restaurants et boutiques ainsi qu'un casino en pleine nature.

