Des aménagements de mobilité durable qui nous mettent en danger

MONTRÉAL, le 5 févr. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de l'édition 2024 de la Semaine de la canne blanche, le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) souhaite mettre en lumière un enjeu de plus en plus critique : dans leur empressement à développer leurs réseaux cyclables, les municipalités oublient de respecter les bases de l'urbanisme, c'est-à-dire de réfléchir aux conséquences négatives que peuvent avoir les aménagements projetés. Elles mettent ainsi en danger les personnes handicapées visuelles.

« Le RAAQ ne remet pas en question l'importance de développer des infrastructures vertes pour des transports actifs sécuritaires pour cyclistes. Cependant, au lieu de procéder à des implantations rapides et incomplètes, nous demandons aux municipalités qu'elles améliorent leur façon de concevoir ces nouveaux projets. Elles doivent respecter des critères d'accessibilité universelle et doivent rendre obligatoire la prise en compte de l'expertise des organismes de personnes handicapées. Nous possédons l'expertise nécessaire à faire en sorte qu'un projet soit non seulement bon pour l'environnement, mais aussi pour tous les citoyennes et les citoyens », explique René Binet, président du RAAQ

Les risques pour les piétons handicapés visuels sont nombreux :

Traverse piétonne mal indiquée en plein milieu d'une voie cyclable;

Trottoirs au même niveau que la piste cyclable sans séparation physique entre les deux;

Cyclistes ne s'arrêtant pas aux arrêts ou aux lumières;

Circulation à vélo permise sur les trottoirs;

Dépassements cyclistes effectués sur les voies piétonnes;

Implantation de pistes cyclables entre l'emplacement de débarquement et le trottoir.

« On commence à entendre de plus en plus parler de piste cyclable implantée entre un trottoir et un arrêt d'autobus. Autrement dit, l'autobus s'arrête dans la rue et les passagers débarquent directement dans la piste cyclable. Souvent avec une mince bordure de béton pour seul aménagement! C'est dangereux pour tout le monde, mais quand c'est une personne aveugle qui descend de l'autobus, elle tend naturellement sa canne blanche. Dans un cas comme celui-là, sa canne se trouve dans la piste cyclable, à la hauteur des roues des vélos! C'est très dangereux ! Qu'est-ce qu'on attend pour faire les choses correctement ? Des accidents? Un blessé ou pire? Les municipalités doivent prendre la chose au sérieux et modifier rapidement les aménagements problématiques. », ajoute René Binet, président du RAAQ.

À propos du Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec

Le Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ) a pour mission de promouvoir et de défendre les droits des personnes aveugles et amblyopes du Québec, afin de favoriser leur intégration à part entière dans tous les domaines de l'activité humaine. Notre fédération représente 22 associations travaillant avec les personnes en situation de handicap visuel partout au Québec.

Suivez nos actions sur la page Facebook du Regroupement : @raaqqc

SOURCE Regroupement des aveugles et amblyopes du Québec (RAAQ)

Renseignements: Antoine Perreault / [email protected] / 438 393-7859