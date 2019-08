Des améliorations routières permettront aux résidents de Tehkummah de se déplacer de manière plus efficace et plus sécuritaire

TEHKUMMAH, ON, le 30 août 2019 /CNW/ - L'investissement dans les infrastructures publiques assure la mise en place de réseaux de transports efficaces qui permettent aux Canadiens d'accéder à des services essentiels et de se rendre à l'école ou au travail à l'heure, puis de revenir à la maison en toute sécurité après une longue journée.

Aujourd'hui, l'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, et David Jaggard, préfet du canton de Tehkummah, a annoncé le financement d'un projet d'amélioration des routes du canton de Tehkummah.

Les travaux comprennent la remise en état d'environ trois kilomètres de route le long du chemin 10e Sideroad et du chemin Concession no 6, une augmentation de l'élévation et l'installation de glissières de sécurité. Deux nouveaux ponceaux seront également aménagés pour améliorer le système de drainage le long de cette importante voie de circulation et protéger la route contre les inondations et les dommages causés par les fortes pluies. Une fois les travaux terminés, les usagers pourront se déplacer de manière plus sécuritaire et efficace dans Tehkummah pendant plusieurs années.

Le gouvernement du Canada investit plus de 1,7 million de dollars dans ce projet par l'entremise du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques du plan d'infrastructure Investir dans le Canada alors que la contribution de l'Ontario s'élève à 982 637 $ et celle du canton de Tehkummah à 196 645 $.

« En construisant des routes sécuritaires et efficaces, nous permettons aux Canadiens de se rendre au travail plus rapidement et de passer plus de temps avec leurs proches. Grâce à ces améliorations essentielles, les résidents de Tehkummah bénéficieront d'une voie de circulation plus sécuritaire et plus efficace, parviendront plus rapidement à destination et pourront profiter d'une meilleure qualité de vie. »

L'honorable Patty Hajdu, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et du Travail et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités.

« De bonnes routes permettent aux gens de se rendre au travail et à la maison plus facilement et en toute sécurité, afin qu'ils puissent passer du temps de qualité avec les personnes qu'ils aiment. Ce projet à Tehkummah améliorera la route, reliera les quartiers, les entreprises et les gens aux emplois sur l'île Manitoulin. »

L'honorable Laurie Scott, ministre de l'Infrastructure de l'Ontario

« C'est une excellente nouvelle pour les habitants de Tehkummah et pour tous ceux qui empruntent ces routes. Nous attendons avec impatience l'amélioration des routes en ce qui concerne les inondations printanières ainsi que l'amélioration de la sécurité pour les véhicules d'urgence, les véhicules motorisés et les cyclistes. Merci encore aux gouvernements provincial et fédéral pour leur appui à la municipalité de Tehkummah. »

David Jaggard, préfet du canton de Tehkummah

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets liés au transport en commun, aux infrastructures vertes, aux infrastructures sociales, aux routes de commerce et de transport et aux collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets liés au transport en commun, aux infrastructures vertes, aux infrastructures sociales, aux routes de commerce et de transport et aux collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars servent à appuyer des projets de commerce et de transport, y compris 5 milliards de dollars qui seradisponible aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a annoncé deux nouvelles stratégies : la Stratégie de connectivité du Canada , qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a annoncé deux nouvelles stratégies : la Stratégie de connectivité du , qui vise à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

