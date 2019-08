Des améliorations à l'intersection de la route 97 favoriseront des déplacements sécuritaires et efficaces à Quesnel et dans les environs

QUESNEL, BC, le 23 août 2019 /CNW/ - Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport sûres et efficaces pour relier les collectivités, aider nos entreprises à être concurrentielles et créer une économie et une classe moyenne fortes.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et le député Doug Donaldson, au nom de l'honorable Claire Trevena, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la Colombie-Britannique, ont annoncé un financement pour d'importantes améliorations à la sécurité sur la route 97 (route Cariboo) à Quesnel, aux intersections des chemins Racing et Quesnel-Hydraulic.

Le projet consiste à consolider l'accès à la route et à installer un feu de circulation à accès complet sur ce tronçon de route. Une fois terminé, il augmentera considérablement la sécurité des conducteurs sur ce tronçon de route en plus d'assurer une circulation efficace afin de réduire la congestion et les temps de déplacement.

Le gouvernement du Canada investit un montant maximal de 7,7 millions de dollars dans ce projet dans le cadre des Projets nationaux et régionaux du volet Infrastructures provinciales-territoriales du Nouveau Fonds Chantiers Canada, et le gouvernement de la Colombie‑Britannique y consacre 11,3 millions de dollars.

Citations

« Il est essentiel de faire en sorte que les personnes et les biens puissent circuler efficacement afin d'aider nos entreprises à soutenir la concurrence et d'améliorer la qualité de vie des Canadiens. Ces améliorations essentielles à la route Cariboo à Quesnel permettront de réduire considérablement le risque de collisions et permettront aux résidents et aux entreprises de se déplacer en toute sécurité et efficacement dans la région pendant de nombreuses années. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Ministère s'est engagé à améliorer la sécurité à long terme des personnes qui circulent sur la route 97 dans la collectivité de Quesnel. L'ajout de ce feu de circulation rendra l'accès à la route plus sécuritaire et plus facile pour les gens et permettra une circulation fluide le long de ce corridor. »

Doug Donaldson, député de Stikine, au nom de l'honorable Claire Trevena, ministre des Transports et de l'Infrastructure

Faits en bref

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . De ce montant, plus de 10,1 milliards de dollars servent à appuyer des projets de commerce et de transport, dont 5 milliards de dollars pouvant être investis par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

