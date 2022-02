Des aides financières de près de 2,7 M$ pour améliorer l'accessibilité des établissements touristiques du Québec

QUÉBEC, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec et l'organisme Kéroul annoncent le versement de contributions financières totalisant 2 692 228 $ afin de favoriser l'accessibilité des lieux et des établissements touristiques aux personnes ayant une incapacité. Ces montants permettront de soutenir la réalisation de quarante nouveaux projets d'accessibilité. Ceux-ci représentent des investissements totaux de plus de 4 millions de dollars dans seize régions touristiques du Québec.

La ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent, Mme Caroline Proulx, et la présidente du conseil d'administration de Kéroul, Mme Isabelle Ducharme, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis son lancement, le Programme d'accessibilité des établissements touristiques (PAET) a connu un important succès et a permis de soutenir la réalisation de 108 projets grâce à une enveloppe totale de 5 millions de dollars.

« Je suis très heureuse qu'autant d'entreprises partagent le souhait du gouvernement du Québec de rendre notre formidable offre touristique accessible au plus grand nombre, et ce, dans toutes les régions! Le Québec est reconnu pour son accueil chaleureux, et la réalisation de ces quarante projets d'accessibilité le démontre à nouveau. C'est avec fierté que je constate la mobilisation de notre industrie, qui s'investit pour maintenir la réputation du Québec comme une destination de choix pour les visiteurs. Je tiens par ailleurs à saluer l'excellent travail d'accompagnement de Kéroul auprès des entreprises de notre industrie ainsi que son professionnalisme de tous les instants. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable des régions de Lanaudière et du Bas-Saint-Laurent

« Nous remercions le ministère du Tourisme pour sa confiance. Ces quarante nouveaux projets démontrent bien le vif intérêt que les établissements touristiques québécois ont pour le développement de l'accessibilité de nos lieux et l'inclusion des personnes handicapées. Nous sommes plus que comblés par la multiplication des initiatives, et ce, malgré la pandémie, qui rend parfois la tâche plus compliquée et longue pour les propriétaires des établissements. La variété des projets soutenus par ce programme vient bonifier la gamme d'hébergements et d'attraits touristiques accessibles au Québec, et nous comptons bien poursuivre ce travail conjointement avec le ministère du Tourisme. »

Isabelle Ducharme, présidente du conseil d'administration de Kéroul

Établissement Région touristique Montant Le Ricaneux Chaudière-Appalaches 26 454 $ Musée minéralogique et minier de Thetford Mines (Minéro) Chaudière-Appalaches 46 372 $ Musée maritime du Québec Chaudière-Appalaches 78 210 $ Auberge Le Clos Joli Laurentides 74 878 $ Hôtel Cofortel Québec 35 369 $ Centre récréotouristique du Domaine des Hautes-Terres Québec 67 397 $ Gestion d'événements GESTEV - Projet Baie de Beauport Québec 39 298 $ Relais plein air du parc de la Gatineau Outaouais 44 516 $ Festival de montgolfières de Gatineau Outaouais 71 880 $ Camping aventure Mégantic Cantons-de-l'Est 51 515 $ Les amis des sentiers de Bromont Cantons-de-l'Est 47 622 $ Au cœur de la pomme Cantons-de-l'Est 85 090 $ Hôtel Manoir des sables Cantons-de-l'Est 46 542 $ Hôtel Le Chéribourg Cantons-de-l'Est 78 462 $ Société zoologique de Granby Cantons-de-l'Est 100 000 $ Association pour la mise en valeur de la rivière Gentilly Centre-du-Québec 100 000 $ Hôtel Le Victorin Centre-du-Québec 84 564 $ Village western de Kapibouska Mauricie 49 574 $ Camping Les Forges Mauricie 18 702 $ Gestion Nordet Gaspésie 80 803 $ Club nautique Carleton Gaspésie 86 240 $ Hôtel motel Belle plage Carleton Gaspésie 29 261 $ Sélectôtel Amqui - 9137-4041 Québec Inc. Gaspésie 45 209 $ Musée des maîtres et artisans du Québec Montréal 59 414 $ Auberge des Gallant Montérégie 63 518 $ Hôtel Manoir Baie-Comeau Côte-Nord 88 098 $ Atikuss (Gestion Envirolik) Côte-Nord 96 750 $ Conseil de la Première Nation des Innus Essipit - Projet Pourvoirie des lacs à Jimmy Côte-Nord 70 834 $ Sentier Rivière-du-Loup/Témiscouata Bas-Saint-Laurent 100 000 $ Comfort Inn Rimouski Bas-Saint-Laurent 88 800 $ Hôtel Rimouski Centre des congrès Bas-Saint-Laurent 87 200 $ Comfort Inn Rivière-du-Loup Bas-Saint-Laurent 90 000 $ Centre des marais et ses habitants (Refuge Pageau) Abitibi-Témiscamingue 56 674 $ Les chalets Baie Cascouai Saguenay-Lac-Saint-Jean 70 875 $ Travelodge Alma Saguenay-Lac-Saint-Jean 68 126 $ À l'orée des champs - Entreprise agro-forestière DJFL Saguenay-Lac-Saint-Jean 87 534 $ Hôtel Delta Saguenay Saguenay-Lac-Saint-Jean 62 719 $ Centre de plein air Otis Nature Saguenay-Lac-Saint-Jean 100 000 $ Chalets Lanaudière Lanaudière 97 891 $ Camp musical Père Lindsay Lanaudière 15 837 $ Total des projets annoncés 2 692 228 $

Le ministère du Tourisme a confié la gestion du PAET à Kéroul, partenaire privilégié en matière d'accessibilité touristique depuis 1987. Ce programme a pour objectif de permettre aux entreprises touristiques d'obtenir un soutien financier pour la transformation ou l'amélioration de leurs infrastructures afin de les rendre accessibles ou de bonifier l'offre déjà accessible.





Favoriser l'accessibilité des établissements touristiques du Québec aux personnes ayant une incapacité.



Respecter les normes de conception sans obstacles du Code de construction du Québec en vigueur au moment de la réalisation du projet.



Encourager le tourisme responsable dans une perspective de développement durable.

Kéroul relève les éléments à corriger pour atteindre la cote accessible et accompagne le promoteur tout au long de son projet.





Organisme à but non lucratif fondé en 1979, Kéroul a comme vocation de favoriser le développement de l'accessibilité des établissements, des activités et des services touristiques et culturels au Québec.

