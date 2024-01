MONTRÉAL, le 30 janv. 2024 /CNW/ - Un nombre grandissant d'agriculteur•rice•s et d'éleveur•euse•s du Canada mettent en œuvre des pratiques régénératrices qui leur permettent d'accroître la résilience de leur ferme et la santé de nos terres. Or, beaucoup de Canadien•ne•s ignorent toujours comment l'agriculture régénératrice contribue aux efforts du Canada pour atténuer les changements climatiques tout en restaurant la biodiversité, en améliorant les moyens de subsistance des producteur•rice•s et en renforçant la valeur nutritive des aliments produits.

PERONI NASTRO AZZURRO 0,0 % LANCE UN NOUVEAU PARTENARIAT MONDIAL AVEC FERRARI (Groupe CNW/Regeneration Canada)

Une nouvelle campagne nationale, intitulée Récits de Régénération , vise à pallier ce manque de connaissances et à tisser des liens entre producteur•rice•s et consommateur•rice•s en démontrant comment les principes régénérateurs sont intégrés dans divers modèles agricoles au sein de contextes régionaux, économiques et sociaux variés.

Créée par Régénération Canada, le premier organisme national à but non lucratif à promouvoir l'agriculture régénératrice et la santé des sols, la campagne a débuté par une série d'événements "De la ferme à la table" organisés au courant de l'été dernier. Aujourd'hui, elle se poursuit par une collection de capsules vidéo, de conversations en baladodiffusion, d'articles et de webinaires qui mettent en lumière les nombreux avantages de cette forme d'agriculture qui est bénéfique pour les humains et la planète.

L'équipe de Régénération Canada, avec le soutien d'Agriculture et Agroalimentaire Canada par le programme AgriCommunication, est maintenant fière de présenter ces récits mettant en vedette dix agriculteur•rice•s issu•e•s de huit provinces, chacun•e représentant des exploitations aux systèmes de production diversifiés.

Les inscriptions sont ouvertes pour les prochains webinaires gratuits de la campagne :

Régénérer notre bien-être : La santé mentale et physique en agriculture, le 6 février

Régénérer la nutrition : Des sols sains pour des aliments nourrissants, le 20 février

Régénérer nos racines : Bâtir une communauté et honorer nos cultures à travers la nourriture, le 13 mars

Nous invitons les Canadien•ne•s à suivre Régénération Canada sur Instagram , Facebook , X (Twitter) , LinkedIn et YouTube pour participer à ce parcours éducatif et découvrir comment l'agriculture régénératrice enrichit nos champs et les écosystèmes environnants.

____

Fondée en 2017 pour mener le mouvement régénérateur au Canada, Régénération Canada se concentre sur la régénération des sols afin d'atténuer les changements climatiques, de restaurer la biodiversité, d'améliorer les cycles de l'eau et de soutenir des systèmes alimentaires sains. L'organisme réalise sa mission en créant des espaces où les agriculteur•rice•s, les propriétaires fonciers, les scientifiques, les agronomes, les entreprises, les organismes communautaires, les gouvernements et les citoyen•ne•s peuvent apprendre, se connecter et passer à l'action pour régénérer les sols - sachant que nous ne pouvons accomplir un changement systémique qu'en puisant des connaissances auprès d'une diversité d'intervenant•e•s.

SOURCE Regeneration Canada

Renseignements: Pour des demandes d'entrevues ou de plus amples informations sur la campagne Récits de Régénération, veuillez contacter : Wendy Ell, Téléphone: 403.702.0492 (HNR), Courriel: [email protected]