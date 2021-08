Des actions concrètes en habitation - Plus de 300 nouveaux logements en Jamésie

CHIBOUGAMAU, QC, le 16 août 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, accompagné de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, et du député d'Ungava, M. Denis Lamothe, annonce d'importants investissements pour la construction de plus 300 nouveaux logements en Jamésie, dans le Nord-du-Québec. Ces résidences favoriseront l'installation permanente des travailleurs et contribueront à l'essor économique de la région.

Le Nord-du-Québec connaît depuis quelques années un développement économique important et les besoins en logements locatifs y sont de plus en plus élevés. Le manque de logements disponibles entraîne un phénomène de navettage (fly-in fly-out) qui a notamment pour effet d'augmenter artificiellement la population de la Jamésie. La pression sur les services et les infrastructures des municipalités de la région, qui reçoivent la majorité des travailleurs, n'est pas compensée par les retombées économiques et sociales habituellement générées par les résidents permanents.

Jusqu'à 250 nouvelles maisons sur le territoire jamésien

Conscient de cette réalité, le gouvernement du Québec s'engage à augmenter l'offre de logements sur le territoire de la Jamésie. Grâce aux investissements accordés, jusqu'à 250 maisons pourront être construites au cours des prochaines années dans le projet qui totalisera plus de 87 M$. Une analyse complète des besoins est en cours pour s'assurer de répondre adéquatement aux priorités des citoyens de la Jamésie.

64 nouvelles unités locatives

À court terme, 40 nouveaux logements locatifs seront construits à Chibougamau grâce aux investissements gouvernementaux de 7,25 M$. Ce projet comprend deux immeubles dans lesquels seront réparties les 40 unités. Les travaux s'amorceront bientôt avec la construction en usine des éléments modulaires. Le chantier sur le site débutera au printemps en prévision d'une livraison des bâtiments à l'automne 2022.

Par ailleurs, un soutien financier pouvant aller jusqu'à 3,9 M$ est également accordé à l'organisme Comité 5000 pour la création de 24 logements locatifs supplémentaires à Lebel-sur-Quévillon. Le montage financier et le calendrier de réalisation pour ce projet sont en cours d'élaboration.

Citations :

« Je suis très heureux d'annoncer des investissements majeurs pour la construction de plus de 300 nouveaux logements dans le Nord-du-Québec. Nos travailleurs et leurs familles pourront s'installer de façon permanente et contribuer au développement économique de la région. On le sait que le fameux fly-in fly-out n'est pas l'idéal pour créer un milieu de vie. Notre gouvernement est prêt à prendre un risque pour construire des maisons et permettre aux travailleurs et aux familles qui occupent un emploi dans Nord de les louer et, éventuellement, de les acheter. Ces projets font partie de ce Québec qu'on est en train de bâtir : un Québec des régions plus prospère, plus vert et surtout plus fier. »

François Legault, premier ministre

« Se loger est un élément crucial d'une saine qualité de vie. Mais d'un point de vue économique, l'offre de logements peut aussi devenir un enjeu qui va de pair avec la croissance d'une région. L'annonce d'aujourd'hui en est un exemple, car ces projets faciliteront le choix de familles qui veulent s'établir ici, qui voient des perspectives d'emploi et de qualité de vie intéressantes en Jamésie. Je suis très heureuse que notre gouvernement leur offre une option de choix avec ces projets. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Favoriser le bien-être des habitants et des travailleurs est essentiel au dynamisme des régions nordiques. Ce projet, qui répond aux objectifs de notre Plan d'action nordique, contribuera à l'attraction et à la rétention de la main-d'œuvre. Il s'agit d'une priorité identifiée par la population du nord du 49e parallèle. Voilà une autre action de notre gouvernement qui permettra d'habiter pleinement notre Nord. »

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« Voilà une excellente nouvelle pour la région du Nord-du-Québec. Grâce à cet investissement majeur de notre gouvernement, nous pourrons loger davantage de travailleurs et leurs familles, ce qui renforcera la vitalité économique de nos communautés. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est

« Je tiens à saluer le travail de l'organisme Les pavillons du 49°, de la Ville de Chibougamau, et de tous les autres partenaires pour leurs efforts concertés dans la concrétisation de ces projets en habitation. J'apprécie grandement que notre gouvernement contribue au soutien du développement économique des communautés jamésiennes. »

Denis Lamothe, député d'Ungava

« Le financement annoncé aujourd'hui, avec la construction de 40 nouveaux logements, nous permet d'augmenter l'offre et la diversité de logements au sein de notre municipalité. Par cette mesure, le gouvernement de M. Legault nous invite à habiter le Nord. Merci. »

Manon Cyr, mairesse de Chibougamau

Faits saillants :

Le gouvernement contribuera financièrement au projet de construction de 250 maisons unifamiliales destinées à la location en Jamésie, projet estimé à 87,7 M$.

La contribution gouvernementale versée à l'organisme Les pavillons du 49° pour la construction des 40 logements à Chibougamau s'élève à plus de 7,25 M$. L'argent provient de la Société d'habitation du Québec (SHQ) et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à hauteur de 6,75 M$, ainsi que de la Société du Plan Nord (SPN), avec 500 000 $ par le biais de son enveloppe d'opportunité créée dans le cadre du Plan d'action nordique 2020-2023.

Une aide 2,4 M$ est accordée au Comité 5000 pour la création de 24 logements à Lebel -sur-Quévillon. Après analyse de ce montage financier, la SHQ pourrait accorder à l'organisme une somme supplémentaire pouvant aller jusqu'à 1,5 M$.

