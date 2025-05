MONTRÉAL, le 14 mai 2025 /CNW/ - L'honorable Manon Jeannotte, Lieutenante-gouverneure du Québec, a eu l'immense honneur de présider la toute dernière cérémonie officielle de remise de la Médaille du couronnement du roi Charles III organisée par son Cabinet.

Les récipiendaires de la Médaille du couronnement du roi Charles III, honorés lors de la cérémonie tenue à l’Institut d’hôtellerie et tourisme du Québec à Montréal, le 13 mai 2025. (Groupe CNW/Cabinet de la Lieutenante-gouverneure du Québec)

« C'est un réel privilège d'honorer autant de Québécoises et de Québécois, provenant de toutes les régions du Québec. Je suis fière de souligner que notre institution est celle, parmi toutes les institutions provinciales au Canada, qui a remis le plus grand nombre de Médailles du couronnement du roi Charles III -- et la deuxième au pays, après les Forces armées canadiennes », a déclaré l'honorable Manon Jeannotte.

L'événement tenu en soirée le 13 mai à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) était l'occasion de reconnaître l'apport de 30 citoyennes et citoyens de la région du Grand Montréal, en plus de marquer la fin des cérémonies officielles liées à cette distinction, au terme desquelles 1650 médailles auront été remises à des citoyennes et citoyens à travers le Québec. Les Médailles du couronnement qui n'ont pas encore été décernées le seront à l'occasion des cérémonies de remise de la Médaille de la Lieutenante-gouverneure du Québec dans le cadre de sa tournée provinciale ou lors de cérémonies ponctuelles de plus petite envergure, organisées en fonction de divers paramètres logistiques et humains.

Parmi les récipiendaires honorés durant cette dernière cérémonie officielle, la Lieutenante-gouverneure a eu l'honneur de décerner la Médaille du couronnement du roi Charles III à L'honorable Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ, Madame Ginette Reno, Monsieur Daniel Jutras, recteur de l'Université de Montréal, Mme Véronique Rankin, directrice générale du Wapikoni, Madame Marie-Josée Bastien, metteuse en scène du Projet Polytechnique, ainsi que plusieurs autres récipiendaires de marque.

La Médaille du couronnement du roi Charles III

La Médaille du couronnement du roi Charles III est une distinction commémorative spéciale, conçue pour honorer principalement des Canadiennes et Canadiens qui ont contribué de manière significative à leur communauté ou à l'étranger. Elle célèbre leurs réalisations, leur dévouement et leur engagement envers le bien-être de la société canadienne.

En bref

La Médaille du couronnement du roi Charles III marque une occasion historique, étant la première médaille commémorative canadienne décernée lors d'un couronnement depuis celui de la reine Élisabeth II.

Le gouvernement du Canada décernera 30 000 médailles à travers le pays pour reconnaître les contributions importantes de citoyennes et de citoyens dans divers domaines.

décernera 30 000 médailles à travers le pays pour reconnaître les contributions importantes de citoyennes et de citoyens dans divers domaines. La remise de la Médaille du couronnement du roi Charles III au Québec s'inscrit dans le cadre des événements visant à célébrer ceux qui contribuent, dans l'ombre notamment, à l'avancement du Canada , sur les plans local, national et international.

Détails de la médaille

La médaille porte l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III et son monogramme royal, et est attachée à un ruban bleu foncé, rouge vif et blanc. Ce ruban est identique à celui utilisé pour la Médaille du couronnement au Royaume-Uni. L'Autorité héraldique du Canada en a conçu le design, approuvé par Sa Majesté.

Restez connectés :

Facebook.com/LieutenanteGouverneureQC

Instagram.com/LGQuebec

X.com/LGQuebec

Linkedin.com/company/LGQuebec

Youtube.com/@LGQuebec

Bsky.app/@LGQuebec

SOURCE Cabinet de la Lieutenante-gouverneure du Québec

Source : Ian Préfontaine, Responsable des communications et relations avec les médias, Cabinet de la Lieutenante-gouverneure du Québec, 514-943-7625, [email protected], www.lieutenante-gouverneure.quebec