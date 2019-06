Derichebourg Atis aéronautique choisit Montréal pour y implanter son siège social canadien

- L'entreprise prévoit la création de 130 emplois sur trois ans -



MONTRÉAL, le 18 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'entreprise française Derichebourg Atis aéronautique annonce la création d'une filiale canadienne à Montréal afin de se rapprocher de l'écosystème aérospatial de la métropole et consolider ses activités en Amérique du Nord. Acteur majeur dans la sous-traitance aéronautique, l'entreprise prévoit ainsi créer 130 emplois spécialisés au cours des trois prochaines années.

L'annonce a été faite dans le cadre du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace de Paris-Le Bourget, en présence du ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, M. Pierre Fitzgibbon, de M. Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal International et de M. Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

Le Groupe Derichebourg, mieux connu au Québec pour ses activités de collecte, de transport et de traitement des matières résiduelles, misera dorénavant sur la présence d'une première filiale montréalaise en aérospatiale pour assurer un accompagnement transnational à ses clients œuvrant dans le domaine.

Derichebourg Atis aéronautique compte 25 bureaux en Europe, aux États-Unis et en Asie, et intervient à tous les niveaux de la chaîne de production de l'avion, qu'il soit commercial ou militaire, notamment en proposant le service de ses experts en assemblage, en inspection et en logistique.

Citations

« Le Canada, en particulier Montréal, se démarque par son industrie aérospatiale. En s'y implantant, Derichebourg reste non seulement proche de ses clients mais investit dans l'expertise et la flexibilité de ses équipes, avec la volonté de toujours mieux servir l'ensemble des acteurs industriels. »

Christophe Villaescusa, président-directeur des Opérations, Derichebourg aeronautics Canada Inc.

« L'arrivée de nouveaux joueurs internationaux comme Derichebourg Atis aéronautique renforce la chaîne de valeur de sous-traitants et de fournisseurs dédiés à notre industrie et consolide le positionnement du Grand Montréal parmi les grands centres mondiaux de l'aérospatiale. Nous devons miser sur les forces de cette industrie d'avenir, qui fait partie des secteurs prioritaires au cœur de notre stratégie d'attraction des investissements étrangers. »

Hubert Bolduc, président-directeur général de Montréal International

« Nous sommes ravis d'accueillir une entreprise comme Derichebourg Atis aéronautique en sol québécois. Joueur majeur en matière de sous-traitance aéronautique, l'entreprise a choisi Montréal pour la solidité du secteur aéronautique et la profondeur de sa chaîne d'approvisionnement. Nous sommes fiers d'avoir accompagné ce joueur-clé dans son processus d'implantation au Québec. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

À propos de Derichebourg Atis aéronautique (www.derichebourg-atis.com)

Filiale du groupe français DERICHEBOURG, Derichebourg Atis aéronautique s'inscrit comme le partenaire de référence en matière de sous-traitance aéronautique (Industrialisation, Support Production, Management Qualité Produit, Intégration des Systèmes, Assistances Essais en Vol, Supply chain Logistique, Représentations Clients, Gestion Navigabilité, Assistance à la livraison…).

Fort de plus de 20 ans d'expérience, nos équipes interviennent auprès des constructeurs, compagnies aériennes, institutions financières ou encore compagnies de leasing dans le monde entier.

139 M€ en chiffre d'affaires (2018)

25 implantations dans 11 pays

2 100 collaborateurs

À propos de Montréal International (www.montrealinternational.com)

Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a comme mandat d'attirer et de retenir dans la région métropolitaine des investissements étrangers (entreprises et startups), des organisations internationales, des travailleurs qualifiés ainsi que des étudiants internationaux en leur offrant des services d'accompagnement adaptés à leurs besoins.

SOURCE Montréal International

Renseignements: Personnes-ressources pour les medias, Derichebourg Atis aéronautique, Elodie Escaig, Responsable Communication & Marketing, elodie.escaig@derichebourg.com; Céline Clément, Directrice, communications marketing, Montréal International, celine.clement@mtlintl.com

Related Links

www.montrealinternational.com