MONTRÉAL, le 27 avril 2026 /CNW/ - Vigilance Santé, chef de file canadien en solutions d'aide à la décision clinique en matière de médication, annonce l'acquisition de MedSécure, une entreprise québécoise qui a consacré plusieurs années à développer et valider scientifiquement des outils de déprescription.

La déprescription, au cœur d'une meilleure qualité des soins

Cette transaction permet à Vigilance Santé d'accroître sa capacité d'intervention sur l'un des défis majeurs des systèmes de santé : l'optimisation de l'usage des médicaments, dans un contexte de vieillissement de la population et de hausse de la polypharmacie.

La déprescription est aujourd'hui reconnue comme un levier essentiel d'amélioration de la qualité des soins. Elle consiste à réévaluer la pertinence de certains médicaments afin de réduire les risques, de limiter les effets indésirables et de mieux adapter les traitements à l'évolution de la condition des patients.

Faire le pont entre la recherche et la pratique clinique

L'intégration de MedSécure permet à Vigilance Santé de rapprocher davantage l'expertise scientifique et les outils d'aide à la décision utilisés au quotidien par les médecins et les pharmaciens. Les travaux de MedSécure, menés par des médecins-chercheurs affiliés à l'Université McGill, s'appuient sur des essais cliniques randomisés menés auprès de milliers de patients, démontrant l'efficacité et la sécurité de cette solution. Leur intégration aux solutions de Vigilance Santé permet désormais de traduire ces connaissances en outils d'aide à la décision en temps réel, lors de la prise en charge clinique.

Il s'agit de la première acquisition de l'histoire de Vigilance Santé. Cette annonce intervient alors que Montréal accueille la Conférence internationale sur la déprescription, un rendez-vous majeur réunissant experts et cliniciens autour des meilleures pratiques en optimisation de la médication.

« Cette acquisition marque une étape importante dans notre croissance et confirme notre rôle de chef de file canadien en gestion médicamenteuse. En intégrant l'expertise de MedSécure à nos solutions, nous renforçons notre capacité à accompagner les cliniciens dans des décisions de médication de plus en plus complexes. » Andrée-Anne Chevalier, PDG, Vigilance Santé

«Dans un contexte où la déprescription devient un levier essentiel pour améliorer la qualité et la sécurité des soins, il est crucial que la recherche ne reste pas théorique, mais qu'elle se traduise en outils concrets pour les professionnels de la santé. Nous pouvons aujourd'hui faire ce pont. » Dre Emily McDonald, co-fondatrice et PDG de MedSécure et médecin-chercheuse affiliée à l'Université McGill

À propos de Vigilance Santé



Fondée en 1991 par le pharmacien Raymond Chevalier, Vigilance Santé outille les professionnel•le•s de la santé de première ligne en développant des bases de données et des logiciels axés sur la thérapie médicamenteuse. Sous la direction de sa présidente Andrée-Anne Chevalier, l'entreprise entre dans une nouvelle phase de croissance, s'appuyant sur plus de 30 ans d'expertise en tant que leader canadien en solutions d'aide à la décision clinique en matière de médication. Ses solutions phares -- RxVigilance, RxPhotos et RxConsultAction -- sont utilisées par plus de 75 000 professionnel•le•s de la santé en pharmacie, en établissement de santé et au sein d'organismes gouvernementaux partout au Canada. Vigilance Santé s'appuie sur la banque d'information pharmaceutique la plus exhaustive au pays pour offrir un accès immédiat à une information fiable et à jour, au service de l'excellence en gestion de la thérapie médicamenteuse.

https://www.vigilance.ca

À propos de MedSécure

MedSécure est un outil informatisé d'aide à la décision conçu pour guider les médecins, les infirmières praticiennes et les pharmaciens dans l'identification des occasions de déprescrire de manière sécuritaire et efficace des médicaments chez les personnes âgées. L'outil applique un ensemble de critères issus des données probantes les plus récentes et validés par des experts afin de repérer les médicaments potentiellement inappropriés et les occasions de déprescription. Dans le cadre d'un essai clinique randomisé mené auprès de 5 698 patients dans 11 hôpitaux canadiens, MedSafer s'est révélé sécuritaire et efficace, entraînant une augmentation absolue de 22 % de la réduction de la médication en milieu de soins aigus.

https://www.medsafer.org

SOURCE Vigilance Santé

Jérémy Drivet [email protected] T: (438)-391-7219