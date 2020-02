Dépôt du rapport sur la 43e élection générale

GATINEAU, QC, le 18 févr. 2020 /CNW/ - Dans son rapport sur la 43e élection générale déposé aujourd'hui au Parlement, le directeur général des élections du Canada, Stéphane Perrault, expose les faits entourant la conduite de l'élection générale du 21 octobre 2019, et décrit l'ampleur et la complexité de celle-ci. Le rapport mentionne également des questions particulières qui seront examinées plus en détail dans le deuxième rapport au Parlement, soit le rapport rétrospectif, qui sera publié à l'automne 2020.

« Je veux d'abord remercier les travailleurs électoraux et le personnel d'Élections Canada d'avoir mené avec succès la 43e élection générale. Une élection est un évènement logistique de grande envergure qui n'est possible que grâce à la contribution de centaines de milliers de concitoyens. Bien que l'élection ait été, dans l'ensemble, un succès, les services que nous offrons doivent continuer à évoluer pour répondre aux nouveaux défis et aux attentes des Canadiens. Je présenterai une analyse plus détaillée de l'élection et des améliorations à apporter dans mon rapport rétrospectif et dans mon rapport de recommandations, qui seront publiés à l'automne 2020. »

Stéphane Perrault, directeur général des élections du Canada

Faits en bref

Élections Canada (EC) s'est employé à améliorer les services aux électeurs et aux entités politiques, tout en maintenant l'intégrité, la sécurité et l'efficacité du processus électoral dans un nouvel environnement législatif et un nouveau contexte de sécurité. À cette fin, EC a déployé des efforts considérables pour améliorer les services de vote, par exemple en proposant plus de possibilités de voter d'avance, en veillant à ce que les lieux de vote soient mieux situés, et en prenant des mesures additionnelles pour accroître l'accessibilité des lieux de vote.

À l'approche de l'élection générale, EC a amélioré ses services d'inscription des électeurs et la qualité des données du Registre national des électeurs. De fait, l'organisme a produit la liste électorale la plus exacte depuis la création du Registre en 1997.

L'organisme a eu de la difficulté à recruter le nombre de préposés au scrutin requis pour le modèle existant de répartition des ressources dans les lieux de vote. Ce problème a été accentué par des taux de désistement supérieurs à la moyenne le jour de l'élection.

Bien que l'organisme ait déployé des efforts importants avant et pendant la 43e élection générale pour donner suite aux rapports de vérification du commissaire aux langues officielles, l'organisme doit continuer d'améliorer son offre de services bilingues.

À propos du rapport

Conformément à la Loi électorale du Canada (LEC), le directeur général des élections doit faire un rapport signalant :

tout cas qui s'est présenté ou tout événement qui s'est produit relativement à l'exercice de sa charge depuis la date de son dernier rapport et qui, à son avis, doit être porté à l'attention de la Chambre des communes;

les mesures d'adaptation des dispositions de la présente loi qui ont été prises depuis la délivrance des brefs et qui, à son avis, doivent être portées à l'attention de la Chambre des communes;

les mesures visant à améliorer l'exactitude des listes électorales qu'il a prises depuis la date de son dernier rapport ou qu'il se propose de prendre.

Le rapport doit être présenté au président de la Chambre des communes dans les 90 jours suivant la date spécifiée pour le retour des brefs dans la proclamation de l'élection.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

