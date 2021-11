Dépôt du rapport du Groupe de travail thématique - Ray-Mont Logistiques est fière du travail sérieux accompli par tous les acteurs

MONTRÉAL, le 2 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, à la suite d'une démarche de concertation impartiale et rigoureuse menée par l'Atelier urbain, le Groupe de travail thématique rend public un rapport qui contient plusieurs mesures concrètes pouvant favoriser l'intégration du projet de plateforme logistique intermodale dans la trame industrielle de l'Est de Montréal.

Depuis 2016, Ray-Mont Logistiques souhaite requalifier ce terrain lourdement contaminé afin d'y installer ses activités et de les rapprocher du Port de Montréal et ainsi réduire son utilisation des axes routiers est/ouest de la métropole. Ce déménagement permettrait à l'entreprise de réduire de 88 % sa distance parcourue par camion sur les routes locales, en plus de diminuer de 82 % ses émissions de gaz à effet de serre1.

Cependant, l'entreprise souhaite que son projet, déjà conforme au zonage et au Schéma d'aménagement de la Ville de Montréal, s'insère le plus harmonieusement possible dans la trame urbaine et industrielle de l'Est de Montréal et s'est engagée à participer de bonne foi à une démarche de consultation proposée par la Ville de Montréal.

Cette démarche, qui s'est matérialisée par la création du Groupe de travail thématique auxquels participaient les citoyens, la Ville, l'Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et le promoteur, a vu toutes les parties prenantes collaborer pour bonifier le projet initial de Ray-Mont Logistiques. Devant le rapport rendu public aujourd'hui, l'entreprise salue les propositions du groupe de travail.

Un réel impact sur le projet

Après des dizaines d'heures de rencontres et de discussions, cette bonification se concrétise aujourd'hui par des pistes d'actions qui s'articulent autour de quatre thématiques.

Le rapport propose que le dialogue se poursuive, via la mise sur pied d'un comité de suivi comprenant toutes les parties mentionnées précédemment. Nous sommes en accord avec le groupe et irons de l'avant.

Le rapport propose des mesures de cohabitation, notamment la mise sur pied d'un mur-écran végétalisé. Encore une fois, nous sommes en accord avec le groupe et irons de l'avant.

Il propose aussi la mise sur pied d'une zone tampon végétalisée, entre la plateforme logistique et le quartier de Viauville, notamment grâce à des discussions avec le Canadien National, qui est propriétaire du terrain entre les deux. Nous sommes en accord avec cette proposition et irons de l'avant.

Sur la thématique de la mesure des impacts potentiels, le groupe de travail propose que Ray-Mont Logistiques collecte des mesures étalons quant à la situation sonore actuelle et que celles soient prises en compte lors de la mise sur pied de mesures de cohabitation. Nous sommes aussi en accord et irons de l'avant.

Les équipes de Ray-Mont Logistiques analysent présentement la meilleure façon de bonifier le projet à la lumière de l'ensemble du rapport.

« Notre souhait avoué et sincère est de développer un projet respectueux de la communauté et exemplaire dans l'écoparc industriel souhaité par la Ville de Montréal. La démarche de concertation du Groupe de travail thématique a mené à des discussions animées, mais transparentes; ce dialogue était néanmoins nécessaire pour permettre l'émergence de pistes d'action réelles où chaque partie prenante du secteur à un rôle à jouer. Nous saisissons chaque opportunité pour améliorer le projet, c'est pourquoi nous décidons d'entamer dès maintenant l'intégration progressive de plusieurs mesures proposées par le groupe de travail », a déclaré Charles Raymond, président-directeur général de Ray-Mont Logistiques.

Un projet avec de réels bénéfices environnementaux et économiques pour Montréal

En 2016, Ray-Mont Logistiques a fait l'acquisition du terrain fortement contaminé de l'ancienne Canadian Steel Foundries avec l'ambition d'y déménager ses opérations qui sont présentement effectuées dans le Sud-Ouest de Montréal. Depuis, l'entreprise procède à ses frais à la réhabilitation environnementale du site afin d'y développer une plateforme logistique intermodale à la fine pointe de la technologie.

D'ores et déjà, des investissements de 35 M$ ont été réalisés depuis l'achat du terrain, dont 15 M$ dédiés spécifiquement à la réhabilitation des sols. À terme, le projet prévoit la création de 200 nouveaux emplois de qualité et bien rémunérés, qui misent sur la formation interne et continue des employés. L'entreprise entend également mettre en place une politique d'embauche locale.

En rapprochant ses opérations du Port de Montréal, Ray-Mont Logistiques vient réduire de manière importante le camionnage à Montréal et les émissions de gaz à effet de serre qui y sont reliés. Le déménagement de ses activités dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve vient réduire à lui seul près du tiers du camionnage lourd total sur la rue Notre-Dame.

Un maximum de 35 à 40 camions sera en opération par jour et la moitié de cette la flotte a le potentiel d'être électrifiée.

Rappelons que la Cour supérieure, puis la Cour d'appel du Québec, ont toutes deux donné raison à Ray-Mont Logistiques dans ses démarches afin d'obtenir son permis de construction, puisque le projet s'exerçait de plein droit.

