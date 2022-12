Dépôt du rapport annuel de gestion 2021-2022 de l'Autorité à l'Assemblée nationale

MONTRÉAL, le 1er déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le rapport annuel de gestion 2021-2022 de l'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») a été déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale par le ministre des Finances du Québec, Eric Girard. Le présent rapport fait état des nombreuses initiatives mises de l'avant dans la foulée du lancement du Plan stratégique 2021-2025 de l'Autorité, qui vise notamment à affirmer son leadership de réflexion et d'action sur des enjeux actuels et émergents.

« Nous poursuivons l'ambition d'accroître davantage la valeur que nous procurons aux consommateurs de produits et services financiers de même qu'aux intervenants de l'industrie, tout en tenant compte de la transformation numérique du secteur financier et des nouveaux risques qui en découlent », a déclaré Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité. « La mise en œuvre de notre plan stratégique facilite le déploiement d'efforts soutenus, cohérents et structurés qui auront pour effet de bonifier notre prestation de services et d'accroître tant notre agilité que notre capacité d'innover », a ajouté M. Morisset.

Au cours du dernier exercice, face à l'intérêt croissant pour les marchés de cryptoactifs, l'Autorité a poursuivi diverses interventions visant à renforcer la protection des investisseurs et la sensibilisation aux risques importants qui leur sont associés. L'Autorité a aussi continué de s'investir en matière de finance durable et de s'intéresser aux liens de plus en plus indissociables entre le secteur financier et les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). D'autres phénomènes marquants tels que l'intérêt croissant des investisseurs pour l'investissement autonome et le déploiement de l'intelligence artificielle dans l'industrie financière ont retenu l'attention des équipes de l'Autorité.

Le rapport annuel de gestion 2021-2022 présente les états financiers de l'Autorité et du Fonds d'indemnisation des services financiers ainsi que les rapports d'activités de son conseil d'administration et du Conseil consultatif des consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers. Il comprend également les faits saillants des principaux projets et initiatives réalisés au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2022.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

Information

Journalistes seulement :

Sylvain Théberge : 514 940-2176

Centre d'information :

Québec : 418 525-0337

Montréal : 514 395-0337

Autres régions : 1 877 525-0337

Site Web : www.lautorite.qc.ca

Twitter : @lautorite

LinkedIn : Autorité des marchés financiers (Québec)

SOURCE Autorité des marchés financiers