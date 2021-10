Dépôt du projet de loi 4 modifiant la Loi sur la gouvernance des sociétés d'État - Une avancée importante pour la jeunesse du Québec

MONTRÉAL, le 26 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Force Jeunesse accueille favorablement le projet de loi déposé par le ministre des Finances, Éric Girard, qui vient à nouveau moderniser la gouvernance des sociétés d'État québécoises. Force Jeunesse avait d'ailleurs joué un rôle de premier plan afin de favoriser la présence des jeunes aux conseils d'administration de ces sociétés en 2016. C'est pourquoi elle se réjouit que 23 sociétés d'États supplémentaires soient maintenant assujetties à cette loi.

« Avec ce projet de loi, le gouvernement reconnaît la compétence des jeunes sur de nombreux enjeux et leur donne l'opportunité d'en faire profiter plus d'une vingtaine d'institutions additionnelles qui ont un impact majeur au Québec », souligne Simon Telles, président de Force Jeunesse.

D'après un rapport du Secrétariat à la jeunesse publié au printemps dernier, l'âge moyen des membres des conseils d'administration des sociétés d'État était de 56,7 ans en 2018, avec seulement 4 % d'administratrices et administrateurs âgés de 35 ans et moins. Force Jeunesse, qui défend les droits et les intérêts de la jeunesse du Québec dans l'élaboration des politiques publiques, voit donc dans ce projet de loi une avancée importante pour assurer davantage de représentativité dans ces sphères décisionnelles.

Il importe maintenant de s'assurer que l'accès à ces lieux de décision soit ouvert aux jeunes de tous les horizons, notamment en garantissant une transparence dans le processus de sélection des futurs jeunes administratrices et administrateurs, tout en s'assurant d'une réelle diversité des candidatures étudiées et retenues. Une offre de formation accessible à un plus grand nombre de futurs administrateurs publics fait également partie des solutions que propose Force Jeunesse à cet effet.

« Les jeunes ont des idées et des solutions pertinentes à apporter aux tables de décisions, mais il est important que la relève, dans toute sa diversité, dispose des meilleurs outils pour contribuer de manière efficace à ces institutions. La prochaine étape est donc de rendre plus accessible la formation de nouvelles administratrices et administrateurs », a ajouté Simon Telles.

Dans une perspective d'équité intergénérationnelle, Force Jeunesse défend les droits et les intérêts de la jeunesse du Québec dans l'élaboration des politiques publiques. De manière non partisane, Force Jeunesse fait la promotion de la place des jeunes dans les sphères décisionnelles, catalyse les forces du milieu de la jeunesse et crée des espaces d'échanges pour la relève.

