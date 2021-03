Dépôt du budget provincial 2021 - Banques alimentaires du Québec salue le soutien du gouvernement pour améliorer les infrastructures en aide alimentaire

LONGUEUIL, QC, le 25 mars 2021 /CNW Telbec/ - Banques alimentaires du Québec se réjouit des montants octroyés par le gouvernement du Québec, annoncé dans le cadre du dépôt du budget provincial, qui permettront de répondre à la demande grandissante en aide alimentaire. Les 3 M$ alloués seront destinés à améliorer certaines des infrastructures d'entreposage du réseau des Banques alimentaires du Québec et ainsi assurer un approvisionnement optimal en denrées à travers le Québec.

« Nous tenons à souligner la volonté gouvernementale dans son ensemble pour soutenir l'aide alimentaire destinée aux personnes vulnérables, laquelle se traduit par une écoute et un soutien concret, particulièrement de la part du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, M. André Lamontagne, et de son équipe » souligne Daniel Tremblay, vice-président du conseil d'administration de Banques alimentaires du Québec.

Depuis le début de la pandémie, Banques alimentaires du Québec observe une hausse de la demande d'aide alimentaire de 30%. L'organisation demeure préoccupée par le contexte et s'attend à ce que la demande continue d'augmenter dans les prochaines années puisqu'historiquement, les effets d'un ralentissement économique se font sentir à plus long terme sur la demande d'aide alimentaire.

Grâce à l'agilité et la capacité du réseau de Banques alimentaires du Québec ainsi qu'avec la mobilisation du gouvernement, des partenaires et de la population, l'organisation a pu être au rendez-vous dans la dernière année. Le réseau espère que les organisations et la population continueront de répondre présentes et de soutenir les gens en situation de précarité alimentaire.

À propos des Banques alimentaires du Québec

Depuis plus de 30 ans, le réseau des Banques alimentaires du Québec soutient et représente à travers le Québec 19 Moissons (centre de tri, de distribution et d'entreposage), 13 Associés (organismes couvrant la Côte-Nord, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine) et 1 200 organismes communautaires locaux affiliés à nos membres desservant plus de 500 000 personnes qui ont faim, chaque mois. Le modèle du réseau permet de récupérer des denrées dans toute la chaîne alimentaire et de les réorienter. Cette structure unique favorise la récupération des denrées alimentaires et la réduction de l'impact environnemental. Les Banques alimentaires du Québec veillent ainsi au partage équitable des denrées et des dons financiers à travers le Québec, s'assurent de mettre en commun des ressources, de l'expertise et des informations afin que ses membres puissent répondre de façon plus efficace aux Québécois aux personnes fragilisées en situation de vulnérabilité.

www.banquesalimentaires.org

Facebook : LesBanquesalimentairesduQuebec Twitter: @BAlimentairesQC

SOURCE Les Banques alimentaires du Québec

Renseignements: Malika Paradis, 418 933-2593, [email protected]