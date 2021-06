TORONTO, le 4 juin 2021 /CNW/ - Le fonds Net Zero Research Fund de la Banque Scotia reçoit présentement et jusqu'au 2 juillet 2021 les demandes des laboratoires d'idées et des établissements d'enseignement en vue de soutenir des secteurs clés dans leurs démarches de décarbonisation de l'économie. Lancé plus tôt cette année, ce fonds de 1 million de dollars est une initiative visant à appuyer la recherche et le leadership dans les efforts de décarbonisation à l'échelle mondiale, et elle s'inscrit dans le cadre des engagements de la Banque Scotia sur le climat.

L'Accélérateur de transition est l'un des premiers groupes à recevoir une bourse de ce fonds; c'est un organisme national à but non lucratif sur le changement climatique qui travaille avec divers groupes au pays pour relever des défis commerciaux et sociaux, tout en créant des trajectoires de transition viables vers un avenir carboneutre. Le financement de la Banque Scotia sur deux ans permettra de concevoir une initiative collaborative pour que les systèmes électriques soient prêts à fournir une alimentation suffisante et carboneutre à l'avenir grâce à une meilleure planification, une distribution plus équitable des bénéfices, la construction d'infrastructures, ainsi que l'intégration et l'optimisation du réseau.

« Puisque l'électrification sera au cœur du futur système énergétique propre du Canada, il est vital que nous pensions différemment la planification, la production, la transmission et la distribution d'électricité propre, explique Dan Wicklum, président et directeur général, L'Accélérateur de transition. Cette bourse du fonds Net Zero Research Fund de la Banque Scotia contribuera grandement à bâtir la résilience, la capacité et une meilleure intégration de nos réseaux électriques, ce qui placera le Canada en position de réussite économique et environnementale dans un avenir carboneutre. »

Le fonds Net Zero Research Fund de la Banque Scotia a été conçu pour soutenir la compréhension, la discussion et la recherche sur les moyens d'atteindre l'objectif mondial d'une économie carboneutre, en phase avec l'Accord de Paris.

Pour ce faire, il vise à cerner les investissements requis pour accélérer l'adoption ou l'application d'initiatives à grande échelle. Il a aussi comme objectif de renforcer les relations entre les milieux académiques, les organismes de recherche sans but lucratif et les entreprises, et ce, dans un climat de collaboration et de partage de connaissances.

Les bourses remises par la Banque Scotia seront de l'ordre de 25 000 $CA à 100 000 $CA. Les fonds qui ne seront pas remis en bourse au cours du cycle initial seront accordés dans le cadre d'un deuxième appel de propositions prévu en 2022.

Pour être admissibles au financement provenant du fonds Net Zero Research Fund de la Banque Scotia, les organisations partenaires doivent être des organismes sans but lucratif enregistrés dans leur territoire.

Pour en savoir plus sur les critères d'admissibilité et le dépôt d'une demande, allez au https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/responsabilite-et-impact/les-engagements-climatiques/centre-dexcellence-sur-les-changements-climatiques.html.

