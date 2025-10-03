MONTRÉAL, le 3 oct. 2025 /CNW/ - Jarislowsky, Fraser Limitée (« JFL ») a déposé deux déclarations selon les règles du système d'alerte sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca relativement aux titres de Groupe Altus Limitée (« Altus ») et de Premium Brands Holdings Corporation (« Premium Brands ») (collectivement, les « émetteurs »).

Actions ordinaires d'Altus

En juin 2025, JFL a acquis 1 353 581 actions ordinaires d'Altus pour la somme de 70 229 784 98 $, à un prix moyen de 51,88 $ par action ordinaire. Au 31 mai 2025, JFL détenait 4 553 665 actions ordinaires d'Altus, soit environ 10,2 % des actions en circulation de la société. Au 30 juin 2025, JFL détenait 5 907 246 actions ordinaires d'Altus, soit environ 13,68 % des actions en circulation de la société. L'acquisition d'actions ordinaires d'Altus en juin 2025, pour le compte de fonds de placement ou de comptes clients gérés en vertu d'une convention de négociation discrétionnaire, représentait une augmentation nette d'environ 3,48 % du pourcentage de titres détenus par JFL par rapport au mois précédent et de 2,41 % par rapport à celui déclaré par JFL le 8 décembre 2023 en vertu du régime de déclaration mensuelle.

Actions ordinaires de Premium Brands

En novembre 2024, JFL a acquis 776 528 actions ordinaires de Premium Brands pour la somme de 60 250 376,29 $, à un prix moyen de 77,59 $ par action ordinaire. Au 31 octobre 2024, JFL détenait 5 165 323 actions ordinaires de Premium Brands, soit environ 11,57 % des actions en circulation de la société. Au 30 novembre 2024, JFL détenait 5 941 851 actions ordinaires de Premium Brands, soit environ 13,31 % des actions en circulation de la société. L'acquisition d'actions ordinaires de Premium Brands en novembre 2024, pour le compte de fonds de placement ou de comptes clients gérés en vertu d'une convention de négociation discrétionnaire, représentait une augmentation nette d'environ 1,74 % du pourcentage de titres détenus par JFL par rapport au mois précédent et de 1,83 % par rapport à celui déclaré par JFL le 8 octobre 2024 en vertu du régime de déclaration mensuelle.

Opérations aux fins de placement

JFL a acquis les actions ordinaires d'Altus et les actions ordinaires de Premium Brands pour le compte de fonds de placement et de portefeuilles de clients gérés en vertu d'une convention de gestion discrétionnaire, dans le cours normal de ses activités et aux fins de placement seulement. JFL entend examiner de façon continue divers facteurs liés à ces avoirs; elle pourrait décider d'acheter d'autres titres de l'un ou l'autre des émetteurs pour le compte de fonds de placement et de portefeuilles de clients à l'avenir, et des comptes de clients pourraient décider de vendre leurs placements en totalité ou en partie à l'avenir, selon les circonstances.

Les actions ordinaires d'Altus et les actions ordinaires de Premium Brands ont été achetées à la Bourse de Toronto.

Les déclarations selon les règles du système d'alerte et le présent communiqué sont déposés dans le but de divulguer les acquisitions passées et distinctes de titres de chaque émetteur. Les acquisitions passées décrites dans le présent communiqué ne sont pas en lien avec la présente déclaration. À la suite du dépôt des déclarations sur le système d'alerte et de la publication du présent communiqué, JFL entend adhérer au régime de déclaration mensuelle décrit à la partie 4 du Règlement 62-103. Les déclarations de JFL selon les règles du système d'alerte seront déposées sous le profil de l'émetteur applicable dans SEDAR+ et seront accessibles sur demande en communiquant avec JFL par l'intermédiaire de Natalie Rourke à l'adresse [email protected], en composant le 1-800-736-8666 ou en visitant le 1010, rue Sherbrooke Ouest, 20e étage, Montréal (Québec), H3A 2R7. Le siège social d'Altus est situé au 33, rue Yonge, bureau 500, Toronto (Ontario), M5E 1G4. Le siège social de Premium Brands est situé au 10991, Shellbridge Way, bureau 100, Richmond (Colombie-Britannique), V6X 3C6.

À propos de Jarislowsky, Fraser Limitée

Fondée en 1955 en tant que cabinet de recherche, Jarislowsky Fraser gère aujourd'hui les portefeuilles de caisses de retraite, de fondations et de fonds de dotation, d'organisations autochtones, d'entreprises et de particuliers au Canada et à l'étranger - ce qui représente plus de 60 milliards de dollars canadiens en actifs sous gestion au 30 juin 2025. Sa philosophie d'investissement s'appuie sur des principes conservateurs éprouvés et sur plus de 70 ans de recherche fondamentale. L'histoire et la culture de Jarislowsky Fraser sont ancrées dans la gestion responsable des investissements, qui s'exprime par une adhésion à l'investissement de qualité, un horizon d'investissement à long terme et l'avancement de la bonne gouvernance et de l'investissement durable.

