Dépôt d'une pétition à l'Assemblée nationale pour réclamer un meilleur soutien pour les HLM

QUÉBEC, le 27 nov. 2024 /CNW/ - Des représentants des trois partis d'opposition ont accepté d'endosser une pétition réclamant un nouveau programme pour la construction de 5000 logements par année et une indexation des budgets accordés à l'entretien des HLM existants et à venir. La pétition de 1638 signataires a été initiée par la Fédération des locataires d'habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ) et déposée à l'Assemblée nationale par Virginie Dufour, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation,

Lors d'un point de presse trans-partisan, la députée libérale des Mille-Îles était entourée des députés Andrés Fontecilla de Québec solidaire, de Joël Arseneau du Parti Québécois et de M. Yves Dubé, président de la FLHLMQ. Ils ont alors déploré que les 73 000 logements à loyer modique ne suffisent pas à la demande comme en fait foi la liste d'attente de 34 000 ménages. C'est pourquoi, les milliers de pétitionnaires réclament la mise en place d'un programme d'aide afin de réaliser la construction 5000 nouveaux HLM annuellement.

On estime qu'une part trop importante des unités annoncées dans les dernières années par la CAQ ne visait pas la clientèle la plus vulnérable, comme le font les HLM. Pour éliminer la liste d'attente, il faudrait construire des logements sociaux alors que les projets soutenus par le gouvernement visent plutôt une offre de logements abordables, lesquels ne répondent pas aux besoins les plus criants.

Le libellé de la pétition réclame enfin que les budgets accordés à l'administration et à l'entretien des HLM soient indexés afin de faire face à l'inflation qui a sérieusement amputé leur capacité financière dans les dernières années. Les services aux locataires ont été affectés par ces pertes encourues et un coup de barre est devenu nécessaire pour redresser la situation et loger dignement les ménages qui en ont besoin.

Suivant le dépôt de la pétition et la période des questions au Salon rouge, Mme Dufour a également présenté une motion rappelant la situation inquiétante des HLM au Québec et réclamant au gouvernement de se doter d'une cible et d'objectifs clairs en matière de construction de logements sociaux. La CAQ a refusé de débattre de la motion.

Citations

« La crise du logement sévit toujours au Québec et 34 000 ménages attendent pour avoir accès à un HLM. C'est inacceptable. La pétition de la FLHLMQ est un véritable cri du cœur pour demander au gouvernement caquiste d'agir enfin avec des gestes concrets. Il manque cruellement de HLM et ceux qui existent peinent à couvrir leurs frais de subsistance avec l'inflation qui les frappe durement. La CAQ ne peut plus se fermer les yeux et attendre que tout se règle par magie. »

-Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'habitation

« La pétition de la FLHLMQ a le mérite de définir la priorité en matière de construction de logements sociaux. Il est grand temps d'agrandir de 5 000 logements le parc québécois d'HLM, figé depuis 30 ans, puisque la crise du logement appauvrit surtout les ménages à faible revenu du Québec. Cela permettra de diminuer les listes d'attentes d'un grand nombre de ménages qui consacrent l'essentiel de leur revenu au paiement du loyer. Voilà une mesure concrète pour aider à soulager les effets de la crise du logement! »

-Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion et responsable solidaire en matière de logement et d'habitation

« Les HLM sont dans l'angle mort de la politique d'habitation du gouvernement. Les résidents font entendre un cri du cœur qu'il faut prendre avec sérieux alors que la crise du logement s'accentue et que l'inflation a fait des ravages sur la capacité de payer des citoyens. Il est plus que temps de réinvestir pour le logement social au Québec. »

-Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti Québécois en matière d'habitation

« Au nom de la FLHLMQ, je suis très fier des 8616 signatures recueillies par des dizaines d'associations de locataires de HLM. À travers le Québec, nous avons mobilisé nos voisines et voisins et nous sommes allés à la rencontre de nos députés. Nous l'avons fait pour les 34 000 ménages qui attendent désespérément un HLM. Il ne faut pas oublier que ce sont les plus durement touchés par la crise du logement. La construction d'une nouvelle génération de HLM doit commencer maintenant. »

-Yves Dubé, président de la Fédération des locataires d'habitations à loyer modique du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec (AN)

