NIAGARA-ON-THE-LAKE, ON, le 20 mars 2026 /CNW/ - Des agents de la Police fédérale de la région centrale de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont arrêté et accusé un agent de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) qui travaille au point d'entrée Queenston-Lewiston à Niagara-on-the-Lake, en Ontario.

L'enquête a commencé lorsque l'ASFC a partagé des renseignements avec la GRC concernant un agent des services frontaliers. À la suite de l'enquête de la GRC, Daniel Notarianni a été arrêté en janvier 2026, après qu'il a été déterminé qu'il n'avait pas suivi la politique de l'ASFC et avait autorisé l'entrée au Canada d'un camion de transport et d'une remorque contenant des produits de contrebande. Le camion de transport contenait des millions de dollars d'opium, de produits du cannabis et de tabac. Le conducteur du camion, Abhishek Abhishek, a également été arrêté et accusé.

L'équipe responsable de l'intégrité des frontières du Détachement de Niagara-on-the-Lake de la Police fédérale de la GRC - Région centrale a exécuté un mandat d'arrestation contre Daniel Notarianni le 6 mars 2026, et les deux individus ont été accusés des infractions suivantes :

Complot visant à importer au Canada une substance réglementée inscrite à l'annexe I, alinéa 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et perpétration de l'infraction à l'alinéa 465(1)(c) du Code criminel ;

; Trafic d'une substance réglementée inscrite à l'alinéa 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; Importation d'une substance réglementée inscrite à l'alinéa 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ;

; Possession en vue de faire le trafic, en violation de l'alinéa 11(1) de la Loi sur le cannabis (3 chefs d'accusation);

(3 chefs d'accusation); Distribution d'une substance réglementée inscrite à l'alinéa9(2) de la Loi sur le cannabis (3 chefs d'accusation);

(3 chefs d'accusation); Transport et possession de tabac aux fins de vente en violation de l'alinéa 121.1(1) du Code criminel.

Daniel Notarianni doit comparaître devant le tribunal le 23 mars 2026, et Abhishek Abhishek doit comparaître devant le tribunal le 9 avril 2026. Les deux accusés comparaîtront au palais de justice de Welland.

« Cette enquête souligne l'efficacité du partenariat entre la GRC et l'ASFC afin de maintenir une frontière sécuritaire. Dès que l'ASFC a communiqué cette information, nos membres ont réagi rapidement et mené une enquête prudente et impartiale. Les accusations annoncées aujourd'hui reflètent notre engagement à faire respecter la loi avec intégrité et cohérence. »

- Dale Foote, surintendant, équipe responsable de l'intégrité des frontières, CIC, Détachement de la Police fédérale de la GRC - Région centrale

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GRC en Ontario : 1 800 387-0020

la ligne de surveillance frontalière de l'ASFC (confidentiel) : 1 888 502-9060

Échec au crime (anonyme) : 1 800 222-8477

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SOURCE Gendarmerie Royale du Canada – Région du centre

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