Dépôt au Parlement du rapport sur les activités du commissaire au renseignement

OTTAWA, ON, le 30 avril 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le deuxième rapport annuel du commissaire au renseignement, l'honorable Jean-Pierre Plouffe, a été déposé au Parlement.

Le mandat du commissaire au renseignement est énoncé dans la Loi sur le commissaire au renseignement. Le commissaire au renseignement examine les conclusions du ministre de la Défense nationale ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, et, le cas échéant, du directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, afin de déterminer si elles sont raisonnables. Ces conclusions constituent la base sur laquelle certaines autorisations sont accordées et certaines déterminations sont effectuées en ce qui concerne certaines activités menées par le Centre de la sécurité des télécommunications ou le Service canadien du renseignement de sécurité.

« Je suis honoré de pouvoir servir le Canada en exerçant cette fonction d'examen de nature quasi judiciaire, » a déclaré le commissaire Plouffe, ajoutant « j'invite la population canadienne à lire le rapport afin d'en apprendre davantage sur les efforts déployés par mon bureau pour renforcer la sécurité nationale par une reddition de comptes et une transparence accrues. »

Le rapport annuel est disponible sur le site Web du commissaire au renseignement : https://www.canada.ca/fr/commissaire-renseignement.html.

