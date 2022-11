CHARLOTTETOWN, PE, le 29 nov. 2022 /CNW/ - Le rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour l'Île-du-Prince-Édouard, qui fait état des changements qu'elle propose d'apporter à la carte électorale fédérale de la province, a été déposé aujourd'hui à la Chambre des communes. Le rapport, que le directeur général des élections du Canada a transmis au président de la Chambre des communes, sera étudié par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

La Commission était chargée de proposer de nouvelles limites permettant de maintenir le plus possible la répartition égale de la population tout en tenant compte de facteurs sociaux et géographiques tels que la communauté d'intérêts, la spécificité et l'évolution historique des limites des circonscriptions précédentes. Ces critères, ainsi que les commentaires formulés par le public dans les audiences tenues du 7 au 9 juin 2022, ont tous été pris en considération dans la rédaction du rapport déposé à la Chambre aujourd'hui.

« Nous avons déterminé que le plus grand respect possible du quotient électoral était plus pertinent dans le redécoupage des quatre circonscriptions de cette petite province que l'égalité de leur superficie. Nous ne recommandons aucun changement aux noms des circonscriptions. Telle est selon nous la meilleure façon de servir les électeurs de l'Île-du-Prince-Édouard », a déclaré l'honorable John K. Mitchell , président de la commission formée de trois membres.

Le rapport se trouve à redecoupage2022.ca.

