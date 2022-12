RÉGINA, SK, le 6 déc. 2022 /CNW/ - Le rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la Saskatchewan, qui fait état des changements qu'elle propose d'apporter à la carte électorale fédérale de la province, a été déposé aujourd'hui à la Chambre des communes. Le rapport, que le directeur général des élections du Canada a transmis au président de la Chambre des communes, sera étudié par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

La Commission, qui est chargée de réviser les limites des 14 circonscriptions fédérales en Saskatchewan, propose d'importantes modifications à la carte électorale de la province.

En traçant les nouvelles limites, la Commission s'est efforcée de conserver du mieux possible la répartition égale de la population des circonscriptions tout en respectant leur communauté d'intérêts ou leur spécificité, ainsi que l'évolution historique des limites des circonscriptions précédentes et en faisant en sorte que la superficie de chaque circonscription ne soit pas trop vaste. De plus, la Commission a recueilli des commentaires lors des audiences publiques qui ont eu lieu du 20 juin au 14 juillet 2022 à l'échelle de la province. Tous ces facteurs sont pris en compte dans le rapport qui a été déposé à la Chambre des communes aujourd'hui.

Pendant les travaux de redécoupage des 14 circonscriptions, nous avons sollicité l'avis de plus de 300 groupes, particuliers et organismes et avons reçu des commentaires de centaines de citoyens et d'organismes. La Commission estime qu'elle a réussi à concilier ses obligations légales avec les opinions de la population de la Saskatchewan tout en visant à assurer une représentation effective. La Commission remercie tous ceux qui ont présenté des observations écrites et orales de leur participation à cet important exercice démocratique, a déclaré l'honorable juge Georgina Jackson, présidente de la commission de trois membres.

Pour consulter le rapport ou en savoir plus sur les prochaines étapes du processus de redécoupage, visitez redecoupage2022.ca.

