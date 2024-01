Déploiement provincial pour le rehaussement des pratiques éducatives : Le CQSEPE continue de travailler pour donner des chances égales aux tout-petits

QUÉBEC, le 10 janv. 2024 /CNW/ - Le Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance ( CQSEPE ) est heureux d'annoncer le déploiement provincial d'un projet de grande envergure rendu possible grâce au financement de près de 500 000 $ du programme de Rehaussement des pratiques éducatives. Ce projet permettra d'outiller l'ensemble des intervenants de la petite enfance dans leur travail auprès d'enfants présentant des défis langagiers et comportementaux. Un éventail d'outils pédagogiques qui prennent la forme de 10 fiches et de 10 formations vidéo sont disponibles sur le site Web developpementoptimal.ca .

D'abord élaboré dans le cadre d'un projet-pilote, entre 2018 et 2022 dans les MRC de Portneuf et dans la ville de Trois-Rivières, la conception du projet a débuté par le travail dévoué d'un comité d'experts formé de professionnels de la santé et des services sociaux, du ministère de la Famille, de chercheurs universitaires (Université du Québec à Trois-Rivières), de partenaires famille, de gestionnaires et d'intervenants en petite enfance. Les phases suivantes ont permis la création des outils et des formations, grâce à l'expertise et au travail rigoureux de deux professionnelles en orthophonie et en psychoéducation.

« Le CQSEPE est extrêmement fier de faire rayonner ce projet-pilote de grande envergure qui propose des formations et des outils qui sauront être très utiles aux intervenants en petite enfance mais aussi, nous en sommes convaincus, aux parents. Désormais, tous les centres de la petite enfance, les bureaux coordonnateurs et les responsables d'un service de garde en milieu familial, en communauté et en entreprise pourront en profiter. »

Francine Lessard, directrice générale du CQSEPE

« Notre réseau québécois de services de garde éducatifs à l'enfance est reconnu partout dans le monde pour sa qualité. Ce projet montre qu'il y a des gens de cœur et avec une grande expertise qui œuvrent dans le monde de la petite enfance ici, au Québec. Je suis contente de savoir que tout notre réseau pourra bénéficier de ce savoir et pourra mettre en œuvre des outils pertinents pour nos tout-petits. Merci au CQSEPE d'avoir permis l'élaboration de ce projet. »

Suzanne Roy, ministre de la Famille, ministre responsable de la Montérégie et députée de Verchères

