QUÉBEC, le 8 avril 2026 /CNW/ - Le ministre de la Justice, procureur général du Québec et notaire général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, le président de la Chambre des notaires du Québec, Me Bruno Larivière, et le bâtonnier du Québec, Me Marcel-Olivier Nadeau, annoncent le déploiement du projet Juristes en palais de justice dans de nouvelles régions du Québec. Bénéficiant d'une enveloppe totale de plus de 21 M$ grâce à l'entente Justice citoyens, ce projet vise à renforcer la justice de proximité.

Des juristes venant des centres Info Justice (auparavant connus sous le nom de Centres de justice de proximité) seront déployés directement dans les palais de justice des régions de l'Outaouais, de l'Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Mauricie ainsi que dans une partie de la Montérégie. Ils pourront ainsi offrir un accompagnement gratuit et personnalisé à tous les citoyens et citoyennes, au moment et à l'endroit où les gens en ont besoin. Le service sera offert notamment dans les domaines du droit familial et de la protection de la jeunesse, pour lesquels le phénomène de l'autoreprésentation est plus présent.

Le projet est déjà en cours de déploiement dans les palais de justice des régions suivantes : Bas-Saint-Laurent, Montréal, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Laval-Laurentides-Lanaudière et Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches.

À terme, il est prévu que le service soit offert dans les 43 palais de justice du Québec.

Citations

« Grâce à notre partenariat historique avec le Barreau et la Chambre des notaires, nous annonçons aujourd'hui la poursuite du déploiement d'un projet important pour rapprocher la justice des citoyennes et citoyens. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le réseau des centres Info Justice pour offrir rapidement et gratuitement ce service d'accompagnement dans les palais de justice du Québec. Il s'agit d'une mesure qui contribue à rendre la justice plus accessible, plus efficace et plus humaine, en phase avec les besoins et les réalités des Québécois. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice, procureur général du Québec et notaire général du Québec

« Les notaires jouent un rôle clé en matière de prévention des différends et d'accompagnement juridique des citoyens. En soutenant l'initiative Juristes en palais de justice, la Chambre des notaires réaffirme son engagement à offrir des services juridiques de première ligne, neutres et misant sur la prévention, qui contribuent à simplifier le parcours judiciaire et à renforcer la confiance des Québécois envers le système de justice. Parce que l'accès à une information juridique claire et de qualité, au bon moment, peut vraiment changer les choses dans le parcours d'une personne devant les tribunaux. »

Me Bruno Larivière, président de la Chambre des notaires du Québec

« L'accès à la justice est une condition fondamentale de l'état de droit. Le Barreau du Québec a toujours jugé prioritaire que chaque citoyen ou citoyenne, peu importe ses moyens, puisse faire valoir ses droits et recevoir des services juridiques. Le projet Juristes en palais de justice a notre soutien enthousiaste parce qu'il représente une mesure concrète et humaine pour faciliter l'accès à la justice et une meilleure compréhension de celle-ci. Encore une fois, nous saluons un projet qui table sur un rapprochement de nos effectifs vers les besoins réels des gens. »

Me Marcel-Olivier Nadeau, bâtonnier du Québec

« Chaque année, de nombreuses personnes se présentent devant les tribunaux sans être représentées, ce qui soulève des enjeux majeurs pour elles comme pour le système judiciaire. En étant présents directement dans les palais de justice, là où les besoins sont importants, les centres Info Justice offrent un soutien de première ligne adapté, ponctuel, concret et en cohérence avec les ressources existantes, qui contribue à faciliter le parcours judiciaire des personnes. »

Me Marie-Josée Fournier, directrice générale d'Info Justice Bas-Saint-Laurent, responsable nationale du développement des services en palais de justice

À propos

Le projet Juristes en palais est financé grâce à l'entente Justice citoyens, annoncée en avril 2025 entre le ministère de la Justice, la Chambre des notaires du Québec et le Barreau du Québec. Cette entente prévoit un investissement total de 80 M$ pour l'accès à la justice, dont la bonification du Programme d'aide financière pour favoriser l'accès à la justice et le projet Juristes communautaires. Les projets issus de l'entente Justice citoyens visent à mieux répondre à la population ayant des besoins en matière juridique ainsi qu'à augmenter l'offre et l'accessibilité des services d'accès à la justice de première ligne.

Lien connexe

Pour en savoir plus sur l'entente : 80 millions de dollars pour favoriser l'accès à la justice.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Sources : Julien Garon, Attaché de presse du cabinet du ministre de la Justice, procureur général du Québec et notaire général du Québec, 367 995-6635; Martine Meilleur, Conseillère en relations publiques, Service des communications, Barreau du Québec, 514 954-3489; Johanne Dufour, Directrice des clientèles et des communications, Chambre des notaires du Québec, 514 879-1793, poste 5912; Claude Simard, Responsable des communications collectives, Info Justice, 514 656-4446; Renseignements : Équipe des relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, [email protected]