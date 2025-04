LOS ANGELES, 21 avril 2025 /CNW/ - La prochaine évolution de la guerre tactique est arrivée! Delta Force, développé par l'équipe Jade, offre officiellement deux nouvelles façons pour les joueurs de participer au combat par l'entremise du lancement de la version mobile et du lancement sur PC de Delta Force: Season Eclipse Vigil. Delta Force: Season Eclipse Vigil vient d'être lancée sur PC, offrant une nouvelle vague de contenu palpitante, des améliorations de jeu et un champ de bataille plus sombre et plus intense que jamais. Entre-temps, les joueurs mobiles peuvent se préparer au combat avec l'expérience Delta Force complète sur appareil portatif pour la toute première fois.

image

Regardez la bande-annonce officiellede Delta Force: Season Eclipse Vigil maintenant.

Delta Force Mobile, qui sera lancé le 21 avril immédiatement après avoir atteint 25 millions de préinscriptions, redéfinit le FPS mobile avec une expérience de guerre 24v24, avec pilotage de véhicules terrestres, maritimes et aériens. Le titre de la version mobile comprend un mode de tir d'extraction de nouvelle génération, des environnements immersifs et une conception de quête accessible. Les deux modes sont rehaussés par des optimisations graphiques de pointe, emballées dans une progression croisée transparente avec le PC. Les joueurs sur mobile peuvent également s'attendre à une gamme d'événements de lancement conçus pour leurs premiers pas sur le champ de bataille et qui les plongent dans l'expérience complète de Delta Force dès le premier jour.

Delta Force : Season Eclipse Vigil présente un nouvel opérateur, Elio de Montbel, répondant au nom de code opérateur Nox, une force silencieuse et mortelle qui se spécialise dans les tactiques de contrôle et d'affaiblissement. Nox est conçu avec précision pour les joueurs qui aiment dominer le champ de bataille grâce à la stratégie et au subterfuge. L'opération Blackout (sur PC uniquement) introduit le combat nocturne aux modes Opérations et Guerre. Ici, l'obscurité devient une arme à double tranchant mortelle pour les joueurs non préparés, mais un avantage tactique pour les joueurs qui savent l'utiliser.

La saison offre également une série d'améliorations du jeu, notamment :

de nouvelles armes, gadgets et voitures

des caractéristiques demandées depuis longtemps, y compris la Kill Cam

une conception sonore grandement améliorée et une superposition audio immersive

un tableau de classement mondial pour voir où se situent les joueurs par rapport à la concurrence mondiale

Nous repoussons les limites de ce que les joueurs peuvent attendre d'un tireur militaire moderne sur PC et sur mobile. Les joueurs sur mobile peuvent s'attendre à vivre une expérience de jeu pleinement réalisée et attrayante. « Le jalon récent de 25 millions de préinscriptions démontre vraiment la passion de notre communauté, et nous ne pourrions pas être plus reconnaissants », a déclaré le directeur du jeu, Shadow Guo. « Eclipse Vigil marque un tournant pour Delta Force. Nous sommes vraiment ravis de voir comment cette saison élève l'expérience tactique à de nouveaux sommets.

Pour en savoir plus sur Delta Force, consultez notre site Web officiel et notre chaîne YouTube. Vous trouverez des mises à jour supplémentaires sur X, Facebook, Instagram et TikTok.

À propos de Delta Force

Delta Force est le prochain jeu de tir tactique gratuit de la série bien-aimée Delta Force, qui comprendra des modes multijoueurs à grande échelle, ainsi que des campagnes à joueur unique et en mode coopératif remplies d'action, un vaste arsenal d'armes qu'il sera possible de personnaliser, et plus encore. La version bêta ouverte sur PC de Delta Force a été lancée le 5 décembre. Les joueurs peuvent se joindre à la mêlée en obtenant le jeu gratuitement par l'entremise du site Web et des pages Steam et Epic Games Store. Delta Force sera par ailleurs lancé le 21 avril dans l'App Store pour les joueurs iOS et dans le Play Store pour les joueurs Android.

À propos de Team Jade

Team Jade est une filiale remarquable de TiMi Studio Group, bien connue pour Call of Duty: Mobile et Assault Fire, soit le jeu de tir chinois le plus populaire sur PC au cours de la dernière décennie. Comptant sur des centaines de professionnels chevronnés de l'industrie, l'équipe a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses, dont des prix BAFTA et TGA.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2668138/image.jpg

SOURCE Team Jade

PERSONNE-RESSOURCE : Joe Meng, gestionnaire mondial des RP et des communications, [email protected]