La campagne multijoueur gratuite pour PC est désormais disponible sur Steam ; les jeux pour iOS, Android et Google Play sur PC seront lancés le 20 janvier ; la campagne Black Hawk Down suivra peu de temps après

LOS ANGELES, 5 décembre 2024 /CNW/ - Mission lancée! Team Jade a lancé aujourd'hui sa Bêta ouverte multijoueur très attendue pour Delta Force,.le jeu de tir tactique à la première personne. Après avoir reçu un accueil favorable lors du Steam Next Fest, où Delta Force a été le 4e titre le plus convoité et s'est classé en tête des trois classements du Steam Next Fest, Team Jade est ravi d'apporter à la campagne multijoueur un contenu plus étoffé, comme de nouvelles armes et de nouveaux opérateurs, des cartes uniques, des missions captivantes et bien d'autres choses encore.

« Toute l'équipe de Team Jade est fière de présenter au monde sa vision de Delta Force », a déclaré Shadow Guo, directeur du jeu de Delta Force. « Nous sommes impatients de rejoindre les joueurs du monde entier dans ce nouveau jeu de tir passionnant, et nous espérons qu'ils prendront autant de plaisir à jouer que nous en avons eu à le créer. »

Disponible dès le lancement avec la Saison Genesis, Delta Force proposera une liste variée de modes multijoueurs, un arsenal d'armes complet et personnalisable, des graphismes de premier ordre et bien plus encore. Une campagne à joueur unique et en mode coopératif remplie d'action sera lancée en janvier 2025. En outre, Delta Force sera disponible sur App Store, Google Play Store, et Google Play Games sur PC le 20 janvier 2025 et les préinscriptions commencent dès aujourd'hui.

La bêta ouverte pour PC comprend les deux modes multijoueurs, notamment :

Guerre : Un mode de jeu 32v32 où les équipes s'affrontent sur d'immenses cartes au terrain authentique, en utilisant un éventail d'armes et d'équipements authentiques et satisfaisants, ainsi que des véhicules militaires tels que des chars et des avions, pour affronter l'ennemi sur de vastes champs de bataille chargés d'objectifs.

Un mode de jeu 32v32 où les équipes s'affrontent sur d'immenses cartes au terrain authentique, en utilisant un éventail d'armes et d'équipements authentiques et satisfaisants, ainsi que des véhicules militaires tels que des chars et des avions, pour affronter l'ennemi sur de vastes champs de bataille chargés d'objectifs. Operations : Formez une escouade de trois personnes pour affronter des équipes rivales et des mercenaires en maraude contrôlés par l'IA. Des événements aléatoires sur d'immenses cartes basées sur des missions tiendront les joueurs en haleine, tandis qu'ils travailleront ensemble sur des missions PvE pleines de précieux butins.

À propos de Delta Force

Delta Force est le prochain jeu de tir tactique gratuit de la série bien-aimée Delta Force, qui comprendra des modes multijoueurs à grande échelle, ainsi que des campagnes à joueur unique et en mode coopératif remplies d'action, un vaste arsenal d'armes qu'il sera possible de personnaliser, et plus encore. Delta Force Bêta ouverte sur PC sera lancé le 5 décembre. Les joueurs pourront alors se joindre à la mêlée en obtenant le jeu gratuitement par l'entremise du site Web et des pages Steam et Epic Games Store pages. Les joueurs peuvent également se préinscrire sur App Store, Google Play Store et Google Play Games sur PC pour le lancement du 20 janvier 2025.

À propos de Team Jade

Team Jade est une filiale remarquable de TiMi Studio Group, bien connue pour Call of Duty: Mobile et Assault Fire, qui est le jeu de tir chinois le plus populaire sur PC au cours de la dernière décennie. Comptant sur des centaines de professionnels chevronnés de l'industrie, l'équipe a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses, dont des prix BAFTA et TGA.

