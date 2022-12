Déploiement de l'aide financière d'urgence pour la région de l'Outaouais

QUÉBEC, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce le déploiement d'une aide financière d'urgence (AFU) pour les personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale dans la région de l'Outaouais.

Le fonctionnement de l'aide financière d'urgence

Le nouveau service sera administré par les organismes SOS violence conjugale et Info-aide violence sexuelle, en fonction de la nature de la violence subie. Les intervenants de première ligne comme la police, les maisons d'hébergement ou les centres d'aide aux victimes pourront contacter les administrateurs de l'AFU 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Pour éviter à la personne victime de devoir répéter son histoire à plusieurs reprises, ce sont les administrateurs de l'AFU qui communiqueront avec les fournisseurs de services pour répondre à ses besoins. Plusieurs dépenses pourront être couvertes, notamment les frais de transport, d'hébergement et de subsistance de la personne victime et des personnes à sa charge.

Le déploiement de l'aide financière d'urgence partout au Québec se poursuivra au cours de la prochaine année.

« Nous voulons que la seule préoccupation qu'une personne victime de violence sexuelle ou conjugale ait en tête soit sa sécurité et celle de ses enfants. Les éléments d'ordre financier et logistique ne doivent pas représenter une barrière qui empêche les personnes victimes de quitter un environnement dangereux. Ce programme fournit à celles-ci une aide immédiate pour sortir d'un milieu toxique. Nous souhaitons leur offrir l'accompagnement et le soutien nécessaires afin qu'elles sentent qu'elles ne sont pas seules. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Je suis très heureux que l'aide financière d'urgence soit déployée en Outaouais. Ce genre de programme change concrètement la donne et il peut même contribuer à sauver des vies. C'est sécurisant de savoir que les personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale peuvent être soutenues pendant cette étape souvent difficile. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Outaouais et député de Papineau

Faits saillants

L'aide financière d'urgence est déjà implantée dans les régions suivantes :

Laval



Montérégie



Laurentides



Lanaudière



Capitale-Nationale

L'implantation de l'aide financière d'urgence répond aux recommandations du rapport Rebâtir la confiance , déposé en décembre 2020 par le Comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale. Elle fait également suite au Plan d'action spécifique pour prévenir les situations de violence conjugale à haut risque de dangerosité et accroître la sécurité des victimes 2020-2025.





, déposé en décembre 2020 par le Comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale. Elle fait également suite au Plan d'action spécifique pour prévenir les situations de violence conjugale à haut risque de dangerosité et accroître la sécurité des victimes 2020-2025. Ce programme est pérennisé grâce à la Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, soit la réforme de l'indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC), entrée en vigueur le 13 octobre 2021.

Pour en savoir plus à propos de l'aide financière d'urgence pour les personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale, visitez le www.justice.gouv.qc.ca/programmes-et-services/programmes/aide-financiere-durgence-pour-les-personnes-victimes-de-violence/?L%5B0%5D=2%27%29.

