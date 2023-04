Déploiement de l'aide financière d'urgence dans la région du Bas-Saint-Laurent

QUÉBEC, le 28 avril 2023 /CNW/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, annonce le déploiement d'une aide financière d'urgence (AFU) pour les personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale dans la région du Bas-Saint-Laurent.

L'AFU permet à une personne victime de violence dont la sécurité ou celle de ses enfants est compromise de quitter rapidement un milieu dangereux. Élaboré en collaboration avec les organismes qui viennent en aide aux personnes victimes, ce programme contribue à assurer un filet de sécurité autour des personnes victimes en situation d'urgence.

Le fonctionnement de l'aide financière d'urgence

Le nouveau service sera administré par les organismes SOS violence conjugale et Info-aide violence sexuelle, en fonction de la nature de la violence subie. Les intervenants de première ligne comme la police, les maisons d'hébergement ou les centres d'aide aux victimes pourront contacter les administrateurs de l'AFU 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Pour éviter à la personne victime de devoir répéter son histoire à plusieurs reprises, ce sont les administrateurs de l'AFU qui communiqueront avec les fournisseurs de services pour répondre à ses besoins. Plusieurs dépenses pourront être couvertes, notamment les frais de transport, d'hébergement et de subsistance de la personne victime et des personnes à sa charge.

« Les personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale doivent savoir qu'elles ne sont pas seules et que notre gouvernement met tout en place pour qu'elles soient mieux soutenues et accompagnées. Nous savons qu'il est parfois difficile pour les personnes vivant des situations de violences de quitter leur milieu de vie. L'aide financière d'urgence a été mise en place pour éviter que les préoccupations financières et logistiques représentent un frein dans leur parcours. Nous poursuivons nos efforts pour aider les personnes victimes à reprendre le contrôle de leur vie. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« L'aide financière d'urgence représente une aide précieuse pour plusieurs personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale. Les personnes qui vivent dans un milieu dangereux pourront désormais le quitter rapidement et se concentrer sur ce qui compte vraiment : leur sécurité et leur rétablissement. Je tiens également à partager ma reconnaissance envers les organismes du Bas-Saint-Laurent, qui offrent du soutien à plus long terme et qui font un travail formidable pour accompagner les personnes victimes au quotidien. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, et députée de Rimouski

« C'est une très bonne nouvelle. L'aide financière d'urgence, maintenant en vigueur dans la région de Côte-du-Sud, est un programme simple et efficace, qui vise principalement la sécurité de la personne victime et de ses enfants. Je suis persuadé que l'AFU aidera énormément les personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale à s'en sortir. »

Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud

« Je crois sincèrement que l'aide financière d'urgence répond à un réel besoin des personnes victimes, en plus d'être complémentaire avec les services déjà en place dans notre région. C'est sécurisant de savoir que les gens de Rivière-du-Loup-Témiscouata auront désormais accès à ce programme, qui représente un filet de sécurité supplémentaire pour les personnes victimes. »

Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata

Faits saillants

L'aide financière d'urgence est déjà implantée dans les régions suivantes :

Laval



Montérégie



Laurentides



Lanaudière



Capitale-Nationale



Estrie



Outaouais



Montréal



Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le déploiement de l'aide financière d'urgence partout au Québec se poursuivra au cours de la prochaine année.

L'implantation de l'aide financière d'urgence répond aux recommandations du rapport Rebâtir la confiance , déposé en décembre 2020 par le Comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles et de violence conjugale. Elle fait également suite au Plan d'action spécifique pour prévenir les situations de violence conjugale à haut risque de dangerosité et accroître la sécurité des victimes 2020-2025.

Ce programme est pérennisé grâce à la Loi visant à aider les personnes victimes d'infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement, soit la réforme de l'indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC), entrée en vigueur le 13 octobre 2021.

Pour en savoir plus à propos de l'aide financière d'urgence pour les personnes victimes de violence sexuelle et de violence conjugale, visitez le https://www.quebec.ca/justice-et-etat-civil/accompagnement-victimes-crime/aide-financiere-personnes-victimes/quitter-rapidement-milieu-dangereux.

