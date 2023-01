Déploiement d'un nouveau centre de justice de proximité à Drummondville

QUÉBEC, le 12 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, M. Simon Jolin-Barrette, le ministre responsable de la région du Centre-du-Québe et député de Johnson, M. André Lamontagne et le député de Drummond-Bois-Francs, M. Sébastien Schneeberger, annoncent l'implantation d'un nouveau centre de justice de proximité (CJP) à Drummondville, dans la région du Centre-du-Québec, dans les prochains mois.

Plusieurs facteurs ont été analysés pour déterminer la ville de Drummondville, notamment la disponibilité des locaux, l'accessibilité et la proximité des grands axes. L'arrivée de ce nouveau CJP permettra de mieux répondre à la demande de la population en matière d'accès à la justice. D'ailleurs, deux autres CJP verront également le jour, l'un à Sherbrooke en Estrie et l'autre à Amos en Abitibi-Témiscamingue.

Cette annonce donne suite à celle du mois d'août dernier sur l'investissement de 9,1 millions de dollars pour le déploiement de trois nouveaux centres de justice de proximité ainsi que pour l'élargissement de l'offre de services dans certaines régions du Québec.

Par ailleurs, soulignons qu'avec l'adoption de la Loi visant à améliorer l'accès à la justice en bonifiant l'offre de services juridiques gratuits ou à coût modique, les CJP pourront jouer un rôle accru. En effet, il leur sera possible d'offrir des conseils et des avis juridiques dès l'entrée en vigueur des règlements encadrant le tout.

Citations

« L'implantation de ce centre de justice de proximité représente un nouveau geste concret pour l'amélioration de l'accès de la justice au Québec. Rendre la justice plus accessible pour les Québécoises et les Québécois constitue une priorité pour le gouvernement et cette annonce en témoigne. Les nouveaux services qui seront bientôt offerts à la population contribueront à ce qu'elle soit mieux informée et surtout mieux outillée quant à ses droits. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec

« Cette annonce démontre que nous sommes à l'écoute des citoyennes et des citoyens. En effet, l'ajout d'un centre de justice de proximité permet de répondre à une demande de la population. Nous sommes très heureux que le Centre-du-Québec soit parmi les nouvelles régions qui auront accès à ces services. »

André Lamontagne, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et député de Johnson

« Il s'agit d'un gain pour la population de notre région. Entreprendre un processus judiciaire n'est pas toujours évident et peut s'avérer intimidant. En offrant un meilleur accompagnement, on contribue à ce que le parcours de la personne soit plus sécurisant et qu'il corresponde davantage à ses besoins. »

Sébastien Schneeberger, député de Drummond-Bois-Francs

Information complémentaire

Les centres de justice de proximité offrent des services gratuits et confidentiels d'information juridique à tous les citoyennes et citoyens, quels que soient leurs revenus ou la nature juridique du problème rencontré.

Présentement, les régions qui bénéficient des services d'information juridique sont les suivantes : Bas-Saint-Laurent, Québec, Montréal, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Outaouais, Montérégie, Nunavik, Mauricie, Côte-Nord et Laval-Laurentides-Lanaudière.

Liens connexes

Pour en savoir plus à propos des services juridiques, visitez le site :

https://www.justice.gouv.qc.ca.

Pour plus de renseignements concernant les centres de justice de proximité, consultez le site :

https://www.justicedeproximite.qc.ca.

SOURCE Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec

Renseignements: Source : Élisabeth Gosselin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de la Justice et procureur général du Québec, 450 209-1777; Renseignements : Isabelle Boily, Relations avec les médias, Ministère de la Justice du Québec, 418 208-7423, [email protected]