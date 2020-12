Déploiement d'Internet haute vitesse - Gilles Bélanger devient adjoint parlementaire du premier ministre

QUÉBEC, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le député d'Orford, Gilles Bélanger, a été nommé mercredi au poste d'adjoint parlementaire du premier ministre du Québec, François Legault, pour le dossier du déploiement d'Internet haute vitesse sur le territoire du Québec. Ce dossier, dont la responsabilité incombait jusqu'ici au ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI), relèvera dorénavant du ministère du Conseil exécutif (MCE). Un effectif d'une quinzaine de fonctionnaires est donc muté du MEI vers le ministère du premier ministre, le MCE.

« Le déploiement d'Internet haute vitesse sur tout le territoire du Québec est une grande priorité pour mon gouvernement. Avec la pandémie de COVID-19, on a assisté à une augmentation des besoins aux quatre coins du Québec. Il ne s'agit plus uniquement d'un enjeu économique, mais d'un besoin essentiel, notamment avec l'augmentation du télétravail, les avancées en matière d'enseignement à distance et l'avènement de la télémédecine. C'est un dossier horizontal qui touche plusieurs ministères et c'est pour cela qu'il ne peut plus uniquement relever du ministère de l'Économie et de l'Innovation. En transférant le dossier au ministère du Conseil exécutif et en faisant de Gilles Bélanger, un gestionnaire aguerri, mon adjoint parlementaire, on se donne les outils nécessaires pour réussir le déploiement d'Internet haute vitesse sur tout le territoire du Québec d'ici 2022. »

François Legault, premier ministre du Québec

