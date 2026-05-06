Départs avant prise en charge dans les salles d'attente des urgences

MONTRÉAL, le 6 mai 2026 /CNW/ - L'Association des infirmières et des infirmiers d'urgence (AIIUQ) tient à exprimer ses préoccupations à la suite des informations publiées dans La Presse portant sur les départs avant prise en charge médicale dans les salles d'attente des urgences du Québec.1 Les données rapportées, notamment celles relatives aux cas triés comme prioritaires, engendrent d'importants questionnements sur la sécurité des personnes soignées. En effet, quitter l'urgence avant une prise en charge médicale complète peut entraîner, dans certains cas, des retards de diagnostics et des complications évitables, qui peuvent être délétères pour les personnes soignées.

L'importance de l'expertise infirmière en contexte de triage et de réévaluation

Les urgences au Québec sont marquées par une surfréquentation importante, ce qui augmente les délais de prise en charge des personnes s'y présentant. Dans ce contexte, l'Association tient à réitérer la nécessité d'une réévaluation infirmière, avant départ, pour toute personne souhaitant quitter l'urgence. Le triage et la réévaluation qui en sont partie intégrante, réalisés par le personnel infirmier qualifié, constituent une étape déterminante d'une prise en charge complète et sécuritaire à l'urgence. En effet, ils permettent de déterminer la priorité clinique, d'évaluer et surveiller l'évolution de l'état de la personne soignée, d'ajuster la priorisation en temps réel et d'assurer une surveillance continue dans l'attente d'une évaluation médicale. Une réévaluation infirmière avant le départ contribue ainsi à réduire les risques liés à une détérioration clinique. L'Association tient à rappeler le rôle central du personnel infirmier au triage, dont l'expertise repose sur un jugement clinique rigoureux et sur des standards nationaux reconnus, notamment l'Échelle canadienne de triage et de gravité. Au-delà de la priorisation, le triage permet également d'orienter les personnes soignées vers la ressource la plus appropriée, ce qui inclut la réorientation sécuritaire vers d'autres services de première ligne, lorsque applicable et judicieux. L'Association réitère par le fait même l'importance de la réorientation clinique, qui contribue à diminuer le nombre de personnes soignées présentes en salle d'attente et, par le fait même, à réduire les délais de prise en charge médicale à l'urgence pour les personnes présentant des priorités cliniques élevées.

Dans un contexte de pression accrue sur les urgences, l'expertise infirmière demeure essentielle afin d'assurer la sécurité des personnes soignées, de soutenir les décisions cliniques et d'optimiser l'utilisation des ressources du réseau de la santé. Le partenariat entre la personne soignée et la personne infirmière au triage est essentiel afin de prévenir des départs précipités de l'urgence, pouvant être préjudiciables pour la sécurité et la santé. L'Association réaffirme son engagement à collaborer avec les partenaires du réseau de la santé et des services sociaux afin d'améliorer la sécurité et la qualité des soins offerts dans les urgences du Québec.

À propos de l'AIIUQ

L'AIIUQ regroupe des infirmières et infirmiers engagés dans la promotion de l'excellence clinique en milieu d'urgence. Sa mission est de faire valoir l'expertise infirmière et de soutenir le développement professionnel infirmier à l'urgence.

____________________ 1 Cousineau, M-È. Un fléau, quitter les urgences sans voir de médecin. La Presse, 5 mai 2026

SOURCE Association des infirmières et infirmiers d'urgence du Québec

Pour toutes informations complémentaires ou demandes d'entrevue : Josiane Arsenault, Présidente de l'AIIUQ, CP 89022 -CSP Malec, Montréal (Québec), H9C 2Z3, [email protected], 1 833 332-4487, aiiuq.qc.ca