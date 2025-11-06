L'AIIUQ émet ses inquiétudes quant au Projet de loi nº2

MONTRÉAL, le 6 nov. 2025 /CNW/ - L'Association des infirmières et des infirmiers d'urgence du Québec (AIIUQ) tient à exprimer ses préoccupations concernant l'adoption du Projet de loi 2 (PL2), présenté le 24 octobre dernier par le ministre de la Santé Christian Dubé, visant à lier une partie de la rémunération des médecins à des indicateurs de performance. Les impacts potentiels sur l'accès aux services d'urgence et aux soins de première ligne soulèvent d'importantes inquiétudes dans tout le réseau et ce, malgré les allègements annoncés le 4 novembre 2025.

Pression sur les services d'urgence

Au cours des dernières années, les urgences du Québec ont été lourdement mises à l'épreuve par une hausse de l'achalandage, un manque de ressources humaines et matérielles, ainsi qu'une augmentation de la sévérité et de la gravité des problèmes de santé des personnes présentes aux urgences. Ces éléments exercent une pression croissante sur les équipes de soins. L'AIIUQ reconnaît les objectifs du PL2 visant à améliorer l'accès aux soins, mais s'inquiète des effets indirects sur les soins d'urgence, notamment en ce qui concerne la réorganisation des responsabilités et la pression accrue sur les équipes infirmières.

L'Association émet des réserves sur la proposition d'ajout d'indicateurs de performance aux urgences, comme les délais de la prise en charge initiale et les durées de séjour sur civière sans tenir compte de la pertinence. Ces indicateurs, fortement influencés par la disponibilité des ressources et les conditions systémiques, risquent d'accroître la pression sur les équipes infirmières et de compromettre la qualité des soins prodigués aux personnes soignées ainsi que les processus d'amélioration continue.

Une première ligne de soin stable, un pilier essentiel

Par ailleurs, le PL2, tel que présenté, pourrait avoir des impacts directs sur l'accessibilité des services de première ligne. Des fermetures de cliniques ou de Groupe de médecine familiale pourraient donc accentuer les flux de personnes soignées vers les urgences en raison de la réorganisation de la première ligne, sans garantie de ressources supplémentaires. Les services d'urgence sont donc souvent la seule porte d'entrée au système de santé pour les personnes n'ayant pas accès aux autres services de première ligne. L'AIIUQ souhaite rappeler la qualité, la compétence et l'expertise des infirmières et infirmiers d'urgence, mais également souligner que cette expertise ne peut compenser indéfiniment pour les failles du système de première ligne, surtout dans un contexte de pression accrue sur les services d'urgence.

L'AIIUQ réitère son engagement à collaborer avec le gouvernement, les médecins et l'ensemble des partenaires du réseau pour renforcer l'accessibilité aux soins. Toutefois, la mise en œuvre du PL2 ne peut se faire au détriment des services d'urgence du système québécois.

À propos de l'AIIUQ

L'AIIUQ regroupe des infirmières et infirmiers engagés dans la promotion de l'excellence clinique en milieu d'urgence. Sa mission est de faire valoir l'expertise infirmière et de soutenir le développement professionnel infirmier à l'urgence.

