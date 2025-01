DÉPART DU PREMIER MINISTRE JUSTIN TRUDEAU : Le gouvernement devra garder le cap sur les relations canado-américaines, soutient la FCCQ

MONTRÉAL, le 6 janv. 2025 /CNW/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) souligne la contribution du très honorable Justin Trudeau au cours des dix dernières années en tant que premier ministre du Canada. Ce départ arrive toutefois à un mauvais moment alors que l'administration Trump débute un nouveau mandat et que la menace tarifaire plane sur les entreprises québécoises et canadiennes.

« Nous tenons à souligner la contribution du premier ministre Justin Trudeau à la vie politique canadienne, lors des trois mandats auxquels il aura dirigé le pays. On retiendra notamment sa gestion de la pandémie et sa vision visant à décarboner notre économie », a affirmé Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

Considérant une prorogation de la session parlementaire jusqu'au 24 mars, le gouvernement fédéral devra s'assurer de garder le cap sur sa stratégie diplomatique et commerciale avec les États-Unis, afin de protéger les intérêts des nombreuses entreprises québécoises. La prévisibilité et la stabilité sont deux facteurs prépondérants pour maintenir un climat d'affaires dynamique et attrayant aux investissements.

« L'arrivée imminente du président élu Donald Trump est marquée par une menace tarifaire musclée et un effritement diplomatique des relations canado-américaines. Le nouveau climat politique nous presse collectivement à nous doter d'une représentation forte à Ottawa, et ce, plus tôt que tard, pour défendre les intérêts de l'ensemble des entreprises », a conclu Véronique Proulx.

En parallèle, le prochain gouvernement aura de nombreux autres défis à relever et prioritaires pour nos membres, notamment en ce qui a trait au retour à l'équilibre budgétaire, ou encore, l'augmentation du taux d'inclusion sur le gain en capital. La FCCQ rappelle que le Canada figure malheureusement toujours en queue de peloton sur le plan de la productivité, parmi les pays de l'OCDE.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de près de 120 chambres de commerce et plus de 1000 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 45 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

