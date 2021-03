Permettre la navigation sécuritaire, une mission inchangée En fondant Technostrobe en 2001, Guy Buisson, s'est donné pour mission de concevoir, fabriquer et distribuer des solutions de balisage innovantes, efficaces et fiables pour les propriétaires d'obstacles à la navigation aérienne. L'accent est mis sur la recherche et le développement afin de générer des produits innovateurs qui trouvent rapidement preneurs au Canada. Avec l'arrivée de Francis Lacombe, l'entreprise mise alors sur les exportations pour développer de nouveaux marchés et poursuivre sa croissance en Amérique du Nord et en Europe. En 2018, Technostrobe fera notamment l'acquisition d'une participation majoritaire dans ITO Navaids, entreprise néerlandaise spécialisée en balisage maritime.

Poursuivre une croissance ambitieuse et réfléchie

En plus de ses nouvelles fonctions, M. Lacombe demeure responsable du développement des affaires. Le changement de direction se fera donc dans l'optique de maintenir une continuité dans la stratégie d'entreprise et d'assurer sa pérennité. Technostrobe est active dans plusieurs créneaux prometteurs, notamment dans le secteur des éoliennes en mer qui connaît une forte croissance entre autres en Europe et aux États-Unis. L'entreprise est optimiste quant à ses perspectives d'avenir et mise sur une stratégie de croissance ambitieuse et réfléchie pour tirer parti des opportunités qui se présenteront dans les mois à venir.

Renforcer le savoir-faire et l'expertise technique

Le savoir-faire est une valeur fondamentale de l'entreprise qui lui permet de continuer d'offrir des produits fiables et innovants, ainsi qu'un service de haut niveau à ses clients. Afin de préserver cette expertise technique au sein de la haute direction, Technostrobe a procédé à l'embauche d'un nouveau vice-président des opérations, Guy Beauséjour, qui est entré en fonction au début de janvier 2021. M. Beauséjour sera responsable des nombreux projets d'améliorations, de nouveaux produits et de nouveaux logiciels en cours de développement ou prévus dans les prochaines années.

Technostrobe a pu compter sur le soutien financier de Fondaction, ainsi que sur les conseils juridiques de Me Douglas W. Clarke de Therrien, Couture, Joli-Cœur et comptables de Monsieur Marcel Lemay de BCGO afin de permettre la réalisation de cette transaction.

« Je suis fier des nombreuses réalisations de Technostrobe, une PME qui a vu le jour il y a 20 ans dans le sous-sol de son fondateur pour devenir un leader dans le monde du balisage. C'est avec humilité que je succède à Guy Buisson et je suis reconnaissant pour son dévouement et sa confiance au fil des années. Entouré de collaborateurs fidèles et chevronnés, c'est avec enthousiasme que je prends les rênes d'une entreprise en excellente posture pour concrétiser ses ambitieux projets. »

- Francis Lacombe, Président, Technostrobe

« Soutenir Technostrobe dans ce moment clé de son histoire, c'est miser sur la continuité d'une équipe, l'innovation et le maintien d'emplois de qualité au Québec. La technologie LIDS de Technostrobe qui ajuste l'intensité lumineuse des balises en fonction des conditions ambiantes contribue à la sécurité aéronautique tout en garantissant une meilleure intégration au paysage. Ce dispositif augmente notamment l'acceptabilité sociale des éoliennes, une filière importante pour la décarbonisation de la production énergétique. L'entreprise est maintenant parfaitement outillée pour relever les défis technologiques de demain et se positionner avantageusement dans ce marché international. »

- Dominique Chaussé, Chef adjointe de l'investissement, Fondaction

À propos de Technostrobe

Technostrobe conçoit, fabrique et distribue des solutions d'éclairage pour les propriétaires d'obstacles à la navigation sur terre et sur mer. Sa mission est d'aider les pilotes à naviguer de façon sécuritaire. L'entreprise québécoise, qui commercialise ses produits au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Europe, dessert notamment les domaines de la communication sans fil, des parcs éoliens et de la navigation maritime.

