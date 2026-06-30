Départ à la retraite du Premier dirigeant, Marc-Yves Bertin

MONTRÉAL, le 30 juin 2026 /CNW/ - Le Conseil d'administration de l'Administration Pilotage Saint-Laurent annonce que son premier dirigeant, M. Marc-Yves Bertin, a signifié son intention de quitter ses fonctions afin de se consacrer à une nouvelle étape de vie et de se prévaloir de sa retraite.

Cette décision intervient à un moment où l'organisation dispose de bases solides pour poursuivre son développement et assurer la continuité de ses activités.

Au cours des trois dernières années, M. Bertin a su guider l'organisation avec rigueur et engagement, dans un contexte marqué par des défis importants. Le Conseil d'administration tient à souligner sa contribution significative ainsi que le rôle qu'il a joué dans le renforcement de l'organisation et dans les réalisations accomplies collectivement.

M. Bertin demeurera au sein de l'organisation en tant que conseiller stratégique jusqu'au 20 janvier prochain. Une transition harmonieuse des dossiers sera initiée sous peu. Nous remercions Mme Julie Bédard, Cheffe de la direction, sécurité et efficacité maritimes, d'avoir accepté de prendre l'intérim à partir du 20 juillet.

Le Conseil d'administration remercie sincèrement M. Bertin pour son engagement et lui souhaite une retraite à la hauteur de sa contribution.

SOURCE Administration Pilotage Saint-Laurent / St. Lawrence Pilotage Authority

Source : Administration Pilotage Saint-Laurent; Information : Benjamin Fouchard, Conseiller aux communications, [email protected]