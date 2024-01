BROSSARD, QC, le 25 janv. 2024 /CNW/ - La présidente du conseil d'administration de Nortera, Mme Estelle Métayer, annonce le départ à la retraite de M. Daniel Vielfaure, président-directeur général de Nortera. M. Vielfaure quittera ses fonctions en juin 2024, après 24 années de succès au sein de l'organisation. M. Hugo Boisvert, qui lui succédera, entrera en fonction le 13 février prochain.

Hugo Boisvert, président-directeur général de Nortera (Groupe CNW/NORTERA)

« Les membres du conseil d'administration et moi-même désirons exprimer à Daniel notre immense reconnaissance pour sa contribution exceptionnelle durant toutes ces années, de même que pour son dévouement et l'engagement dont il a fait preuve, sans oublier ses nombreuses réalisations et son leadership exemplaire, a déclaré Mme Métayer, présidente du conseil d'administration de Nortera. En contribuant ainsi à la gestion d'un modèle d'affaires performant, il a jeté les bases pour son successeur, Hugo Boisvert, qui poursuivra la croissance de Nortera dans ce secteur dynamique. Toute l'équipe de Nortera se joint à moi pour remercier Daniel et lui souhaiter une retraite heureuse et bien méritée. »

« Durant ces années au sein de Nortera, j'ai eu le privilège de travailler avec des gens dévoués et passionnés par l'industrie agroalimentaire, un secteur que j'affectionne tout particulièrement, a pour sa part déclaré Daniel Vielfaure. Je remercie les membres du conseil d'administration pour leur confiance, leur soutien constant et leur collaboration, de même que tous les membres de notre équipe, tant au siège social que dans nos usines, sans qui nos réalisations n'auraient pu être accomplies. »

Hugo Boisvert nommé président-directeur général de Nortera

Après une recherche diligente et approfondie, le conseil d'administration est ravi d'annoncer l'arrivée de M. Hugo Boisvert à titre de président-directeur général de Nortera.

Jusqu'à tout récemment, M. Boisvert était président de la division des mets préparés chez Perdue Farms aux États-Unis, où il dirigeait tous les aspects des opérations, des ventes et du marketing. Auparavant, il avait occupé les fonctions de PDG de Maxi Canada et de vice-président et directeur général au sein du fabricant pharmaceutique Pharmascience. En outre, il a œuvré plus de 18 ans chez L'Oréal en y occupant divers postes de direction générale au Canada, mais aussi à l'international. Il est diplômé de l'Université Bishop's au baccalauréat en administration des affaires et a obtenu une maîtrise en marketing de l'Université de Sherbrooke. Il a également complété un programme de leadership exécutif à l'école de commerce INSEAD en France.

« Pour Nortera, il ne fait aucun doute que ses expériences multiples jumelées à ses compétences avérées en direction générale font de lui la personne toute désignée pour guider la nouvelle ère de croissance de Nortera », a commenté la présidente du conseil d'administration de Nortera, Mme Métayer.

« Je suis très heureux de joindre une équipe reconnue pour son dynamisme et son excellence. Cette opportunité cadre parfaitement avec mes champs d'intérêt et mon expérience professionnelle. Ce sera un privilège de poursuivre le plan d'expansion de Nortera guidé par des valeurs communes qui me sont chères », a déclaré M. Boisvert.

Daniel Vielfaure assurera une transition avec son successeur jusqu'au 30 juin 2024.

À propos de Nortera

Avec un chiffre d'affaires annuel de 1,15 milliard de dollars, Nortera remplit sa mission en contribuant au bien-être des populations par l'alimentation végétale. Si aujourd'hui l'entreprise se retrouve sur les tables des consommateurs d'Amérique du Nord, c'est qu'elle met tout en œuvre pour offrir une alimentation saine et durable. Nortera exploite 13 usines de transformation au Canada et aux États-Unis, toutes dédiées à la préparation de légumes en conserve et surgelés.

En plus d'assurer la production de grandes marques de distributeurs et de détaillants, Nortera commercialise également ses propres marques, notamment Arctic Gardens et Del Monte au Canada, et procure de l'emploi à quelque 3 000 personnes en Amérique du Nord.

SOURCE NORTERA

Renseignements: André Fortin, Massy Forget Langlois relations publiques, [email protected], 514 928-3828