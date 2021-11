C'est le 1 er février 2022 que Tim commencera son mandat de chef de la direction et qu'il veillera officiellement à la bonne administration du cabinet, qui au Canada compte 600 avocats répartis dans six bureaux (Vancouver, Edmonton, Calgary, Toronto, Ottawa et Montréal). À titre de chef de la direction de la région Canada, Tim siégera au comité de direction mondial et au conseil mondial de Dentons.

Tim, qui a occupé plusieurs postes de direction à différents échelons organisationnels, entend poursuivre les efforts que le cabinet déploie pour stimuler la croissance du cabinet : « Je suis ravi d'avoir la chance de travailler en collaboration avec un groupe d'avocats et de professionnels aussi exceptionnels. Au cours des dernières années, Dentons a connu une croissance importante, a accueilli des personnes extrêmement talentueuses et a mis en œuvre plusieurs projets innovants pour moderniser ses activités. Nous disposons d'une plateforme unique et nous fournissons des services à des clients exceptionnels, et c'est pourquoi j'envisage l'avenir du cabinet avec confiance. »

Tim, qui est le conseiller juridique de confiance de nombreux clients, a toujours été très impliqué au sein du cabinet. Il a siégé pendant deux mandats au conseil de la région Canada, dont il a notamment présidé le comité d'audit, et il occupe actuellement le poste d'associé directeur de notre bureau de Calgary, en plus d'être membre du comité de direction national.

« Notre image de marque et notre modèle d'affaires évoluent. Nous avons écouté nos clients et nous veillons à ce que les services que nous leur fournissons soient alignés sur leurs façons de faire des affaires. Nos clients cherchent à obtenir des conseils juridiques et des conseils d'affaires stratégiques qui les aideront à faire croître, à protéger et à exploiter leurs entreprises ainsi qu'à obtenir le financement dont ils ont besoin, et nous avons tout ce qu'il faut pour leur fournir de tels conseils », a-t-il affirmé.

Dentons, qui possède aujourd'hui des bureaux dans plus de 80 pays, est le partenaire de choix pour les clients dont les stratégies de croissance dépassent les frontières du Canada. « Notre envergure mondiale est l'une des plus grandes forces du cabinet et nous sommes à même de soutenir et de conseiller des clients quel que soit l'endroit où leurs activités les mènent », a souligné Tim.

Dentons continuera d'aider les collectivités où ses membres vivent et travaillent, en veillant notamment à ce que les valeurs d'inclusion, de diversité et d'équité continuent à faire partie des priorités du cabinet. « Je m'engage à faire en sorte que Dentons reste un leader en matière d'inclusion, de diversité et d'équité, a affirmé Tim. La force de notre cabinet repose sur une équipe diversifiée et nous continuerons à miser sur la diversité pour élargir nos perspectives et accroître notre capacité d'offrir aux clients des solutions juridiques novatrices. Je veux que toutes les personnes qui travaillent chez Dentons se sentent valorisées et qu'elles aient la possibilité de contribuer de manière significative au succès collectif du cabinet et d'aider à bâtir des collectivités plus fortes et plus saines, notamment en travaillant avec nos clients pour promouvoir l'inclusion, la diversité et l'équité au sein de la profession juridique. »

Les membres de la direction de Dentons tiennent à remercier Beth pour ses précieuses contributions et à féliciter Tim pour sa nomination :

« Nous remercions Beth, qui au cours des dernières années a fait un travail formidable, dont témoigne l'essor considérable qu'a connu la région Canada sous sa gouverne », a déclaré Elliott Portnoy, chef de la direction mondiale de Dentons. « Je suis aujourd'hui ravi d'accueillir Tim au sein de notre équipe de direction mondiale et je suis convaincu que sa vaste expérience et son leadership assuré joueront un rôle fondamental dans la façon dont la région Canada tirera son épingle du jeu. La détermination avec laquelle Tim cherche à améliorer l'expérience client et son engagement envers les valeurs d'inclusion, de diversité et d'équité aideront le cabinet à prospérer et à croître. »

« Tim est très conscient que les besoins de nos clients évoluent rapidement, et l'une de ses plus grandes forces est qu'il veille toujours à fournir à ces derniers des services exceptionnels », a déclaré Joe Andrew, président mondial de Dentons. « Je me réjouis à l'idée de travailler en collaboration avec lui afin de tirer parti des compétences de pointe de nos membres qui travaillent dans plus de 80 pays dans le monde, ce qui contribuera à stimuler le rendement global du cabinet et à renforcer la place de la région Canada au sein de Dentons. »

« Tim a à cœur les intérêts des clients et des membres du cabinet et prend le temps de leur parler et de les écouter pour bien comprendre leurs besoins », a déclaré Rick Scott, vice-président mondial de Dentons et président du conseil de la région Canada du cabinet. « Tim possède de solides compétences dans les domaines du financement des sociétés, des fusions et acquisitions et des capitaux privés, et tous les associés du cabinet sont ravis de sa nomination à titre de chef de la direction de la région Canada. »

« Je suis très honorée d'avoir eu la chance de diriger un cabinet aussi exceptionnel et de côtoyer des personnes aussi talentueuses, et ce, durant ce qui a été une période de croissance et de transformation sans précédent, tant au Canada qu'à l'échelle mondiale », a déclaré Beth Wilson, l'actuelle chef de la direction, Canada de Dentons. « Tim, qui possède de solides compétences et un sens aigu des affaires, travaille toujours avec passion, et c'est pourquoi je suis convaincue que, sous son leadership, le cabinet réalisera son objectif, qui est de devenir le premier cabinet d'avocats mondial en importance au Canada. »

À propos de Dentons

Dentons, le plus grand cabinet d'avocats au monde, compte plus de 20 000 professionnels de haut calibre, dont 12 000 avocats, œuvrant dans plus de 200 bureaux répartis dans plus de 80 pays, qui offrent à ses clients les solutions dont ils ont besoin pour relever les défis et saisir les occasions qui se présentent. Fort de sa démarche polycentrique axée sur les résultats, de son engagement à favoriser l'inclusion et la diversité et de son service à la clientèle maintes fois reconnu, Dentons défie le statu quo pour défendre les intérêts de ses clients. www.dentons.com

SOURCE Dentons Canada LLP

Renseignements: Veuillez communiquer avec Nicole Miles, [email protected], directrice, Prospection de clients et rayonnement du cabinet de la région Canada.

