L'intégration d'allodent dans l'application PC Health permet aux utilisateurs d'accéder à plus de 430 cliniques dentaires les mieux notées et la possibilité d'accumuler des points PC OptimumMC grâce aux programmes de santé bucco-dentaire numériques

TORONTO, le 9 août 2021 /CNW/ - dentalcorp Holdings Ltd. (TSX: DNTL) (« dentalcorp » ou « la société »), le plus grand réseau de cliniques dentaires au Canada, a annoncé aujourd'hui la création d'un partenariat stratégique avec les Compagnies Loblaw Limitée (TSX: L) en vertu duquel la société deviendra le fournisseur exclusif de services d'éducation et de soins bucco-dentaires offerts aux utilisateurs de l'application PC Health.

Conçue pour outiller les Canadiens en leur offrant un accès pratique à des ressources et du soutien en matière de santé, l'application PC Health est désormais offerte partout au Canada (à l'exception du Québec) et constitue une véritable porte d'entrée au système de santé dans un monde connecté numériquement. Les utilisateurs peuvent télécharger l'application PC Health afin de clavarder gratuitement et en temps réel avec du personnel en soins infirmiers et en nutrition tout en accumulant des récompenses PC OptimumMC grâce à des programmes de soins de santé numériques personnalisés.

Étant donné que 75 % des Canadiens sont situés dans un rayon de 20 km d'une clinique du réseau de dentalcorp, les utilisateurs de l'application PC Health pourront aisément trouver un dentiste dans leur voisinage par l'entremise du service allodent. Ce partenariat exclusif offre également aux patients de dentalcorp et aux utilisateurs de l'application PC Health l'occasion de collecter des points PC OptimumMC en participant à des activités essentielles telles que des programmes d'éducation et de soins bucco-dentaires.

En plus de la possibilité de prendre rendez-vous en ligne, les utilisateurs auront accès à une base de données de conseils en matière de soins bucco-dentaires proposés par des professionnels de premier plan de l'industrie et à une série d'outils technologiques conçus de manière à offrir une expérience de soins dentaires agréable et efficace.

« On ne peut remettre en question le fait que les Canadiens souhaitent changer la manière dont ils abordent leurs soins de santé. allodent vise à satisfaire la tendance croissante des patients à rechercher des prestataires de soins offrant une expérience utilisateur qui met l'accent sur les technologies numériques », a déclaré Graham Rosenberg, président du conseil et chef de la direction de dentalcorp. « Ce partenariat stratégique permettra aux utilisateurs de l'application PC Health d'accéder à du contenu de qualité inégalable en matière de santé bucco-dentaire provenant de certains des meilleurs cliniciens au pays. De plus, il leur permettra d'accéder au réseau toujours croissant de dentalcorp composé de plus de 430 cliniques de soins dentaires de premier plan qui incorporent dans leur pratique les plus récents outils technologiques afin de fournir une expérience patient de qualité exceptionnelle. »

Ce partenariat représente pour Loblaw et dentalcorp la première étape de l'intégration du service allodent dans l'application PC Health, prévue dans les prochains mois; les utilisateurs pourront ainsi aisément rechercher des dentistes en fonction de leur emplacement, comparer les évaluations et les avis, et planifier des rendez-vous dans les meilleures cliniques dentaires partout au Canada.

« Notre objectif est d'aider les Canadiens à mieux vivre en leur donnant les moyens de bien gérer leur santé globale - que ce soit en leur offrant des soins aigus bucco-dentaires, du soutien en santé mentale ou de l'assistance aux maladies chroniques », a expliqué Doug Bryce, vice-président, Programmes de santé et de pharmacie et innovation, Shoppers Drug Mart inc. « Nous sommes ravis d'intégrer la programmation et les services dentalcorp à l'application PC Health afin que nous puissions mieux satisfaire aux besoins des Canadiens en matière de santé bucco-dentaire. »

L'application PC Health intégrera la plateforme allodent au cours des prochains mois. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site fr.hellodent.com.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, qui reflète les attentes actuelles de la Société liées aux activités futures, incluant les énoncés au sujet du partenariat stratégique avec les Compagnies Loblaw Limitée et de l'intégration d'allodent dans l'application PC Health. L'information prospective est fondée sur un certain nombre d'hypothèses dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques et incertitudes incluent, sans toutefois s'y limiter, les facteurs indiqués à la rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus avec supplément - RFPV daté du 20 mai 2021 et déposé sur SEDAR. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus dans le présent communiqué de presse. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte n'exige le contraire, l'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est faite en date des présentes et dentalcorp ne s'engage aucunement à mettre à jour l'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de futurs évènements ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l'exigent.

À propos de dentalcorp

Dentalcorp est le plus grand réseau de cliniques dentaires au Canada, engagé à améliorer le bien-être des Canadiens en leur offrant des soins cliniques inégalés et des expériences inoubliables. dentalcorp acquiert des cliniques dentaires de premier plan et unit son réseau autour d'un objectif commun : devenir le réseau de soins de santé de confiance le plus fiable au Canada. En tirant parti de sa technologie de pointe, de son savoir-faire et de son envergure, dentalcorp offre aux professionnels l'occasion unique de préserver leur autonomie clinique tout en libérant leur potentiel de croissance future. Pour en apprendre davantage, visitez le site http://www.fr.dentalcorp.ca.

