TORONTO, le 18 déc. 2020 /CNW/ - En tant que professionnels de la santé prodiguant des services essentiels, les dentistes ont été aux premières lignes de la lutte contre la COVID-19 au cours de l'année 2020 en offrant des soins sécuritaires et de première qualité aux Canadiens d'un océan à l'autre. À l'occasion du déploiement national du plus grand programme de vaccination de l'histoire du Canada, les gouvernements provinciaux du Québec et du Manitoba ont allongé la liste des professionnels habilités à administrer les vaccins en appelant les dentistes et autres professionnels de la santé à participer à cette campagne de vaccination sans précédent.

dentalcorp applaudit le leadership des gouvernements du Québec et du Manitoba et soutient leur décision d'inviter des professionnels de la santé compétents, comme les dentistes, à administrer le vaccin révolutionnaire de Pfizer ainsi que les autres vaccins contre la COVID-19 qui devraient être approuvés prochainement. De par leur pratique, les dentistes sont particulièrement bien placés pour pouvoir administrer le vaccin compte tenu de leur expérience en matière d'injections dans un environnement clinique stérile. Nous encourageons toutes les provinces à envisager l'adoption de cette approche alors que le programme de vaccination se déploie au niveau national.

Nous sommes fiers de nous unir en tant que profession et d'encourager nos dentistes partenaires à participer à ce programme de vaccination historique et à contribuer à l'éradication de la COVID-19 au Canada.

SOURCE dentalcorp

Renseignements: Meredith Sedgwick, [email protected]