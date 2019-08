DENSO se joint au consortium MOBI afin d'aider à normaliser la technologie de chaîne de blocs pour l'avenir de la mobilité

- La chaîne de blocs offre de nouvelles occasions pour améliorer la sécurité, les services partagés et la gestion des données et des paiements dans le secteur du transport -

SOUTHFIELD, Michigan, 12 août 2019 /CNW/ - DENSO, le deuxième plus grand fournisseur au monde du secteur de la mobilité, se joint à MOBI (Mobility Open Blockchain Initiative). MOBI est un consortium international d'entreprises et d'organismes voués à l'innovation des services de mobilité par l'entremise de la technologie de chaîne de blocs, soit la consignation décentralisée des données de transactions qui sont reliées par cryptographie. En collaborant avec MOBI, DENSO rejoint d'autres chefs de file des domaines de l'automobile et de la technologie qui souhaitent tirer parti de la chaîne de blocs pour créer des écosystèmes de mobilité qui sont plus sécurisés, permettent davantage d'échanges harmonieux de données et de paiements, et qui font la promotion de services de mobilité partagée.

Au sein du consortium, DENSO contribuera à diriger le groupe de travail CMDM (Connected Mobility & Data Marketplace), qui se concentre sur l'élaboration de normes et de politiques pour mettre en application la chaîne de blocs en contexte automobile. Roger Berg, vice-président de la recherche et du développement en Amérique du Nord à DENSO, assumera la fonction de vice-président du CMDM.

« La chaîne de blocs devient progressivement plus importante pour l'avenir des déplacements », affirme Berg. « Comme il est de plus en plus essentiel d'accroître la collaboration au sein de l'industrie, les travaux de recherche du CMDM en matière de transfert de données, de validation et de micropaiements nous aideront à créer des normes et des politiques pour promouvoir la sûreté et la sécurité des conducteurs et des véhicules connectées. Nous sommes ravis de nous joindre à un groupe innovant et distingué, et avons hâte de voir où la chaîne de blocs nous mènera. »

Plus globalement, DENSO examine comment tirer parti de la chaîne de blocs pour aider les acteurs du secteur du transport à collaborer de manière plus libre et plus sécuritaire. Cela pourrait entraîner potentiellement d'importants dividendes dans de vastes pans de la mobilité, qu'il s'agisse de l'amélioration de la gestion du parc ou de l'optimisation des services de covoiturage, et plus encore. Les travaux de recherche de DENSO avec MOBI soutiennent aussi sa politique à long terme, une feuille de route stratégique qui oriente la société alors qu'elle crée de la nouvelle valeur dans les espaces émergents du transport grâce à l'innovation et à des partenariats uniques.

MOBI est un consortium à but non lucratif qui se consacre à la mobilité intelligente. L'organisme travaille avec des sociétés, des gouvernements et des ONG visionnaires pour réduire la congestion et augmenter l'efficacité, l'abordabilité, la viabilité écologique et la sécurité des services de mobilité en faisant la promotion de normes et en accélérant l'adoption de la chaîne de blocs, d'un grand livre distribué et de technologies connexes visant l'industrie des déplacements.

À propos de DENSO

DENSO est un fournisseur mondial du secteur de la mobilité qui développe des technologies et des composants de pointe pour pratiquement toutes les marques et tous les modèles de véhicules automobiles présents sur les routes, et dont le chiffre d'affaires s'élève à 48,1 milliards de dollars. Spécialiste de la fabrication, DENSO investit dans ses 220 installations réparties dans 35 pays pour produire des systèmes thermiques, motopropulseurs, électroniques, de mobilité et d'électrification, créant ainsi des emplois qui transforment directement la façon de se déplacer dans le monde entier. Ses quelque 170 000 employés pavent la voie vers un avenir où la mobilité facilite la vie des gens, élimine les accidents de la route et préserve l'environnement. DENSO, dont le siège social mondial est situé à Kariya, au Japon, a investi 8,8 pour cent de ses recettes internationales consolidées dans la recherche et le développement au cours de l'exercice financier se terminant le 31 mars 2018. Pour obtenir plus d'information à propos de la société multinationale DENSO, visitez le https://www.denso.com/global.

En Amérique du Nord, DENSO emploie plus de 24 000 ingénieurs, chercheurs et ouvriers qualifiés dans ses 31 installations situées aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Seulement aux États-Unis, DENSO compte plus de 17 000 employés répartis dans 13 États et 25 établissements. En Amérique du Nord, l'entreprise, dont le siège social est situé à Southfield, au Michigan, a enregistré 10,9 milliards de dollars de ventes consolidées au cours de l'exercice financier prenant fin le 31 mars 2018. Joignez-vous à notre équipe pour réinventer la mobilité de la planète, mais aussi votre carrière. Pour en savoir plus, rendez-vous à l'adresse https://www.denso.com/us-ca/en/.

À propos de MOBI

Ayant son siège social à Los Angeles, en Californie, Mobility Open Blockchain Initiative (MOBI) a été mis sur pied pour aider l'industrie de la mobilité à appliquer des technologies de chaîne de blocs poste-à-poste sécuritaires afin d'améliorer la vie des gens en rendant les déplacements plus efficaces et plus abordables, en réduisant la congestion et la pollution, et en améliorant la sécurité. La mission de MOBI consiste à explorer la chaîne de blocs et les technologies connexes, à promouvoir des normes et à accélérer leur adoption au bénéfice de l'industrie, des consommateurs et des collectivités. MOBI veut répondre aux besoins des écosystèmes de mobilité intelligente multimodale émergents, connectés et sur demande. Vous trouverez davantage de renseignements à propos de MOBI et de son organisation affiliée à l'adresse www.dlt.mobi.

