DENSO prend une participation dans PiNTeam, une jeune entreprise allemande, pour accélérer le développement de logiciels de base* servant aux blocs de commande électronique embarqués

* Logiciels de base : logiciels mis en œuvre dans des microprocesseurs des blocs de commande électronique (ECU) et permettant d'assurer les fonctions de base nécessaires au fonctionnement des ECU

KARIYA, Japon, 18 décembre 2019 /CNW/ - DENSO Corporation a annoncé aujourd'hui avoir pris une participation dans PiNTeam Holding GmbH, une société allemande très appréciée pour sa technologie logicielle embarquée en véhicule et déployée principalement en Europe. Par cette participation, DENSO viendra accélérer le développement de logiciels de base contrôlant les blocs de commande électroniques embarqués (ECU) en véhicule.

Les automobiles dépendent de plus en plus de logiciels complexes embarqués en raison de la demande croissante de performances du véhicule, en particulier alors que se multiplient les nouveaux systèmes d'aide à la conduite et d'électrification de pointe. Parallèlement, le nombre d'ECU par véhicule n'a cessé d'augmenter, les voitures de luxe comptant généralement plus de 80 ECU chacune Dans ce contexte, la commande électronique embarquée devra pouvoir traiter des données plus volumineuses et plus diverses qu'elle n'en fait en ce moment, ce qui nécessitera un logiciel de base hautement fiable pour coordonner de nombreux ECU et contrôler l'ensemble du véhicule.

Comme le veut ce partenariat, DENSO fera conjuguer ses technologies liées à la commande des systèmes électroniques embarqués, ainsi que son expertise dans la qualité et la précision de production de masse, avec les solutions de PiNTeam, c'est-à-dire les solutions logicielles embarquées avancées répondant aux normes européennes. Cette collaboration étroite permettra aux deux sociétés de développer des logiciels de base d'un point de vue global, augmentant ainsi leur efficacité.

D'autre part, l'industrie automobile est confrontée au défi consistant à créer des systèmes électroniques compétitifs à l'échelle mondiale et conformes aux normes mondiales de l'industrie. Pour gagner le pari, celui d'une mobilité sûre et sûre à l'avenir, DENSO entend poursuivre sa collaboration active avec des partenaires au Japon et à l'étranger, l'objectif étant de développer des systèmes qui contribuent au perfectionnement des véhicules, les rendant plus sûrs, plus efficaces et plus durables pour tous.

Profil de PiNTeam

1. Nom : PiNTeam Holding GmbH 2. Établissement : 2013 3. Lieu : Lichtenbergstr. 8, D-85748 Garching b. Munchen, Allemagne 4. Chef de la direction : Marius Pintea 5. Description des activités : Développement de logiciels et de plates-formes embarqués facilitant la conduite connectée

À propos de DENSO Corporation

DENSO, fournisseur mondial de mobilité dont le chiffre d'affaires s'élève à 49 milliards de dollars, développe des technologies et des composants de pointe à l'usage de presque toutes les marques et tous les modèles de véhicules en circulation aujourd'hui. Axée sur la fabrication, son cœur de métier, et comptant 211 installations dans 35 pays, DENSO y investit pour produire des systèmes thermiques, des groupes motopropulseurs, ainsi que des systèmes de mobilité, d'électrification et électroniques, créant des emplois qui changent directement la façon dont le monde fonctionne. La société, avec ses 170 000 employés, prépare la voie à un avenir de mobilité qui améliore les conditions de vie, élimine les accidents de la circulation et préserve l'environnement. DENSO, dont le siège social est situé à Kariya, au Japon, a consacré 9,3 % de son chiffre d'affaires mondial consolidé à la R e et D au cours de l'exercice clos le 31 mars 2019. Pour en savoir plus sur DENSO globalement, rendez-vous sur https://www.denso.com/global.

À propos de PiNTeam Holding GmbH

PiNTeam, fondée en 2013, établie à Munich (Allemagne) et disposant d'autres implantations à Düsseldorf (Allemagne) et Timisoara (Roumanie), est une société d'intégration de logiciels. Leader dans le domaine, PiNTeam fournit à l'appui des projets de développement de logiciels embarqués automobiles un soutien au développement et à l'intégration, forte de sa longue expérience dans AUTOSAR et un large éventail de technologies, de l'intégration de bas niveau à l'intelligence artificielle, ce qui nous permet d'offrir à nos clients des services et des produits de haute qualité. Les produits logiciels comme la suite KYOTO, la suite FUJI et OMIYA apportent un soutien inestimable à la réutilisation des logiciels dans de nombreux projets.

