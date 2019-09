DENSO ouvre un centre de R et D de pointe à Plano, au Texas

- Le Centre de service connecté et d'innovation du Texas appuie les efforts de DENSO visant à élargir la R et D en Amérique du Nord, consolidant les relations de la société avec Toyota -

SOUTHFIELD, Michigan, 18 septembre 2019 /CNW/ - DENSO, le deuxième plus grand fournisseur au monde du secteur de la mobilité, annonce aujourd'hui que la société investira 1,3 M$ pour l'ouverture du Centre de service connecté et d'innovation du Texas (Texas Innovation and Connected Service Center) à Plano, au Texas. DENSO se servira du laboratoire de recherche et développement (R et D) à la fine pointe de la technologie pour faire innover les technologies connectées et les solutions d'entretien des véhicules pour soutenir son plan à long terme, le guide de la société pour créer de la nouvelle valeur dans la mobilité d'avenir. Grâce à sa proximité du siège social de Toyota Motor North America, Inc., le centre aidera DENSO à consolider sa relation de longue date avec Toyota et à tirer parti de chaque nouvelle occasion de collaboration pour faire avancer l'industrie.

Soixante employés de trois groupes DENSO sont sur place. Il s'agit de DENSO International America, Inc. Sales and Engineering; DENSO Products and Services Americas, Inc., qui se concentre sur les outils et les pièces pour l'entretien des véhicules, et DENSO TEN, une filiale de DENSO qui produit des composants électroniques pour les automobiles. Cette configuration offre un milieu qui accroît la collaboration et l'efficacité, ces équipes travaillant collectivement pour développer les technologies connectées à l'intérieur comme à l'extérieur du véhicule, et aussi pour améliorer l'expérience de la clientèle après l'achat. DENSO, qui a fait une priorité de l'attraction des talents locaux au sein du centre, prévoit d'augmenter sa main-d'œuvre à Plano au cours des prochaines années.

« Ce centre technique, et nos employés du Texas, joueront un rôle prépondérant, alors que DENSO continue de développer des technologies sophistiquées qui redéfiniront le transport », soutient David Williams, directeur du Centre de service connecté et d'innovation du Texas de DENSO. « Nous sommes impatients de commencer à travailler sur de nouveaux produits excitants qui augmenteront sans aucun doute l'écosystème global de R et D de DENSO. »

Toyota, tout comme d'autres clients de DENSO, aidera à accélérer les activités de R et D de DENSO au nouveau site et servira d'amorce à de nouvelles percées dans la mobilité d'avenir, la technologie connectée et l'entretien des véhicules.

« Toyota et DENSO sont des sociétés reconnues depuis longtemps comme étant à l'avant-plan de l'innovation automobile, bien souvent de manière conjointe », soutient Zack Hicks, chef de la direction et président, Toyota Connected North America, et vice-président directeur et directeur des services numériques à Toyota Motor North America. « Par l'entremise du Centre de service connecté et d'innovation du Texas, nous avons très hâte de nous appuyer sur cette tradition et de collaborer davantage pour franchir la prochaine étape de la nouvelle ère de la mobilité. »

Le secteur des déplacements a rapidement évolué dans la dernière décennie, de nouvelles technologies comme l'Internet des objets et l'intelligence artificielle ayant une incidence sur le développement du marché automobile. DENSO aborde cette transformation de l'industrie par son deuxième principe fondamental, qui élargit l'accent que met la société sur les technologies logicielles et vient compléter sa longue tradition d'expertise matérielle. Le Centre de service connecté et d'innovation du Texas vient appuyer ces efforts, tout comme l'ouverture récente des autres centres de R et D de DENSO à Montréal, au Canada, et à Seattle.

« L'expansion de DENSO à Plano est essentielle pour notre croissance continue en matière de R et D à l'échelle mondiale et régionale. Elle aide aussi à avancer nos travaux conjointement avec notre précieuse clientèle, comme Toyota », affirme Kenichiro Ito, fonctionnaire de la haute direction à DENSO Corporation et chef de la direction du siège nord-américain de DENSO. « Pour concevoir des solutions logicielles qui améliorent la mobilité, il faut recruter les bonnes personnes pour mener à bien la tâche. C'est pourquoi DENSO investit dans la création de laboratoires de recherche partout en Amérique du Nord qui emploient les ressources locales les meilleures et les plus talentueuses. »

« Nous sommes très heureux que DENSO ait choisi Plano pour élargir son centre de R et D », souligne Harry LaRosiliere, maire de Plano. « Il est très excitant d'attirer une autre société internationale et grossir le portefeuille mondial d'entreprises qui résident ici, dans la Ville de l'excellence. »

Le 17 septembre, DENSO tiendra une cérémonie d'ouverture sur place pour célébrer le lancement à laquelle prendront part des dirigeants et des employés de DENSO ainsi que des responsables locaux.

