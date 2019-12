DENSO et NTT Communications entreprennent la validation d'une technologie de centre des opérations de sécurité des véhicules qu'elles ont conçue conjointement afin de mettre en place des solutions résilientes de sécurité des automobiles connectées

1. Contexte Les automobiles connectées sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus perfectionnées. Cette évolution s'accompagne de l'apparition constante de nouvelles technologies et solutions automobiles qui utilisent la technologie de l'information et des communications. Parallèlement à cette évolution, les cyberattaques sont de plus en plus perfectionnées et furtives. Par conséquent, la cybersécurité dans les automobiles connectées est primordiale. Les automobiles nécessitent une technologie de sécurité qui peut rapidement détecter et analyser les cyberattaques et apporter automatiquement le soutien qui convient à la situation.

2. Conception concertée

Depuis 2017, DENSO et NTT Com travaillent à la conception de la technologie V-SOC, conçue pour détecter les cyberattaques et déterminer la cible des cyberattaques en fonction de l'analyse de données, soit les données produites par les systèmes de sécurité des véhicules. Au cours de leurs travaux de recherche, les deux entreprises ont cherché des moyens d'améliorer la sécurité et la disponibilité des automobiles connectées et de fournir des interventions de sécurité rapides au moyen de la technologie V-SOC, qui peut offrir le soutien exigé par la situation.

3. Renseignements sur la conception conjointe

Les deux sociétés commenceront à valider la technologie V-SOC dans un environnement d'essai pour mettre en place une solution résiliente de sécurité pour les automobiles connectées. Différents types de cyberattaques seront menées sur des véhicules d'essai pour déterminer avec quelle efficacité la technologie V-SOC détecte les attaques et analyse le secteur visé par les cyberattaques. Plus la technologie V-SOC répondra à différentes formes de cyberattaques, plus elle deviendra efficace.

4. Rôle de chaque société dans la conception et la vérification

• DENSO

DENSO fournira les technologies de sécurité de l'information, de communication des véhicules et d'analyse des données utilisées dans les systèmes des véhicules, les automobiles connectées et la conception de la mobilité en tant que service.

• NTT Com

NTT Com utilisera sa technologie de réseaux, d'infonuagique et de services de sécurité gérés (p. ex. IT-SOC). De plus, la plus récente technologie de sécurité du groupe NTT sera pleinement exploitée, ce qui comprend la technologie d'analyse de la division de la sécurité de NTT et les résultats de recherche des laboratoires de NTT sur les plateformes sécurisées.

5. Perspectives

En accélérant le développement de la technologie de cybersécurité au moyen de cet exercice de validation, les deux sociétés contribueront à améliorer la sécurité du monde automobile.

À propos de DENSO Corporation

DENSO est un fournisseur mondial de pièces automobiles, dont la valeur atteint 49 milliards de dollars, qui conçoit des technologies et des composants de pointe pour presque toutes les marques et tous les modèles de véhicules sur la route. Puisque la fabrication est au cœur de ses activités, DENSO investit dans ses 211 installations réparties dans 35 pays afin de produire des systèmes thermiques, automobiles et électroniques et des systèmes de transmission et d'électrification dans le but de créer des emplois qui changent directement la façon dont le monde évolue. Les quelque 170 000 employés de la société ouvrent la voie à un avenir automobile qui améliorera la qualité de vie, éliminera les accidents de la route et protégera l'environnement. DENSO, dont le siège social est situé à Kariya, au Japon, a investi 9,3 % de ses recettes mondiales dans la R-D au cours de l'exercice financier se terminant le 31 mars 2019. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités de DENSO dans le monde, visitez le https://www.denso.com/global .

À propos de NTT Communications

NTT Communications résout les défis technologiques mondiaux en aidant les entreprises à surmonter la complexité et le risque associés à leurs environnements de TIC grâce à des solutions d'infrastructure informatique gérées. Ces solutions s'appuient sur notre infrastructure mondiale, qui comprend des réseaux publics et privés mondiaux de niveau 1 qui sont à la pointe de l'industrie et qui couvrent plus de 190 pays/régions, et plus de 450 000 m2 de centres de données les plus avancés du monde. Nos équipes mondiales de services professionnels fournissent une assistance et une architecture offrant la résilience et la sécurité nécessaires à la réussite de votre entreprise; notre envergure et nos capacités mondiales sont inégalées dans le monde de la technologie. Le groupe NTT est composé de NTT Ltd., de NTT Data et de NTT DOCOMO.

www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com | LinkedIn@NTT Com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1055690/DENSO.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/90198/denso_international_logo.jpg

SOURCE DENSO

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Natsumi Suzuki, DENSO CORPORATION, téléphone : 81-566-25-9752, télécopieur : 81-566-25-4509, courriel : denso-pr@jp.denso.com; NTT Communications, Relations publiques, téléphone :81-3-6700-4010