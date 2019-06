DENSO célèbre ses 20 ans à Guelph, en Ontario

- La célébration de cet anniversaire reconnaît l'engagement à long terme de DENSO envers le Canada et l'avenir de la mobilité avancée -

GUELPH, Ontario, 14 juin 2019 /CNW/ - La centrale thermique de DENSO située à Guelph, en Ontario, au Canada, souligne ses 20 ans, temps que la société a investi à façonner l'avenir de la mobilité avancée et à offrir des emplois de qualité à la collectivité locale. Au cours des deux dernières décennies, les associés de production, les ouvriers qualifiés, les ingénieurs et les autres professionnels de Guelph ont aidé DENSO, le deuxième plus grand fournisseur au monde du secteur de la mobilité, à offrir des produits et des services de la plus haute qualité à sa clientèle nord-américaine. DENSO a tenu une journée portes ouvertes à la centrale pour ses employés et leur famille le samedi 8 juin afin de célébrer cet anniversaire.

La célébration témoigne aussi du profond engagement de DENSO envers le Canada et sa main-d'œuvre talentueuse et diversifiée. Bien que la centrale de Guelph ait ouvert ses portes en 1999, la société DENSO est présente dans la région depuis 1972, année où DENSO Sales Canada, Inc. a été fondée à Mississauga, en Ontario. Aujourd'hui, la centrale de Guelph emploie plus de 600 personnes qui contribuent à la production d'unités de CVCA, de radiateurs, de condenseurs, de ventilateurs de moteur et de modules de refroidissement. Ailleurs au Canada, DENSO a ouvert le laboratoire d'innovation de Montréal l'an dernier pour accélérer la R et D de pointe dans le secteur automobile, focalisant sur des innovations comme l'intelligence artificielle.

« Au cours des 20 dernières années, la centrale de Guelph a su s'adapter aux normes en constante évolution propres aux secteurs manufacturier et automobile pour offrir des produits et des services de premier ordre », soutient Rich vanOorschot, président à DENSO Manufacturing Canada, Inc. « C'est attribuable en grande partie à nos employés créatifs et motivés. Nous les remercions pour leur engagement envers l'innovation et l'excellence. DENSO continuera de voir à ce qu'ils disposent des compétences nécessaires pour réussir et soutenir leur famille. »

Lors de la journée portes ouvertes, les employés et leur famille ont pris part à un concours d'habileté amical, participé à des démonstrations de robotique, visité les lieux et assisté à une cérémonie symbolique de plantation d'arbres. Des jeux, de la musique et des camions-restaurants étaient aussi de la partie. Les cadres supérieurs de DENSO et les représentants locaux du gouvernement ont également prononcé de brefs commentaires.

« À titre de société mondiale, DENSO reconnaît que le fait d'avoir une forte présence au Canada apporte une grande valeur à nos clients nord-américains. Cela renforce aussi notre capacité d'innovation dans les secteurs de la fabrication et de l'ingénierie avancées », déclare Kenichiro Ito, fonctionnaire de la haute direction à DENSO Corporation et chef de la direction du siège nord-américain de DENSO. « Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu'à maintenant à la centrale de Guelph, qui est l'un de nos sites les plus performants, et nous sommes impatients de continuer à travailler avec les employés de la région, les membres de la communauté et les dirigeants municipaux pour propulser vers l'avant l'industrie automobile. »

Cam Guthrie, maire de Guelph, ajoute : « Notre main-d'œuvre est constituée de professionnels chevronnés, déterminés et diversifiés, et le succès de la centrale de DENSO à Guelph témoigne de la qualité du talent et du service que l'on trouve dans notre ville. Je tiens à féliciter DENSO et ses employés pour leurs réussites de longue date, et je serai heureux de continuer à collaborer avec eux. »

