Dénombrement des personnes en situation d'itinérance au Québec - Bénévoles recherchés

QUÉBEC, le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) est toujours à la recherche de bénévoles pour son deuxième dénombrement des personnes en situation d'itinérance qui se déroulera dans la soirée du 11 octobre prochain dans plusieurs régions du Québec.

À cet effet, le MSSS sollicite l'implication de bénévoles, essentiels à la réussite de cette opération d'envergure. Les personnes intéressées à participer à ce dénombrement sont invitées à s'inscrire sur le site Internet du MSSS. Les besoins sont plus importants dans les trois régions de Montréal, Laval et de la Montérégie.

Plusieurs postes sont à pourvoir tels que la passation de questionnaires auprès des personnes en situation d'itinérance dans des lieux extérieurs ou dans des organismes communautaires et le soutien aux centres de déploiement (p. ex. : inscription des bénévoles, distribution de fournitures). Une formation d'une durée approximative de deux heures sera offerte à tous les bénévoles. Ceux-ci seront accompagnés de chefs d'équipe et d'un coordonnateur tout au long de la soirée.

L'initiative Tout le monde compte s'inscrit dans le cadre du programme Vers un chez-soi du gouvernement du Canada et dans une démarche plus large pour dresser le troisième portrait de l'itinérance au Québec, porté par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Le dénombrement permettra de documenter le profil des personnes en situation d'itinérance, d'identifier leurs besoins et d'adapter les services offerts, en plus de suivre l'évolution du phénomène de l'itinérance au Québec pendant la crise sanitaire de COVID-19.

Faits saillants :

Le dénombrement sera réalisé dans les régions suivantes : Saguenay-Lac-Saint-Jean, Capitale-Nationale, Mauricie-Centre-du-Québec, Estrie, Montréal, Outaouais, Côte-Nord, Abitibi-Témiscamingue, Chaudière-Appalaches, Laval, Lanaudière, Laurentides et Montérégie.

Sur le plan régional, le dénombrement est coordonné par les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS), en collaboration avec leurs partenaires du milieu.

Cette démarche se déploie dans le cadre du Plan d'action interministériel en itinérance (PAII) 2021-2026 -- S'allier devant l'itinérance. Elle s'insère aussi dans un exercice pancanadien de dénombrement ponctuel issu du programme Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance.

Les résultats de ce dénombrement permettront d'améliorer les interventions en matière d'itinérance et de suivre l'évolution du phénomène au Québec pendant la crise sanitaire de COVID-19.

Le premier dénombrement à l'échelle du Québec a eu lieu en 2018. Le deuxième fournira des données comparatives

Pour plus d'information, consulter le À propos - Dénombrement des personnes en situation d'itinérance au Québec - Tout le monde compte 2022 - Professionnels de la santé - MSSS (gouv.qc.ca).

