L'ICE reconnaît également des bénévoles exceptionnels

OTTAWA, ON, le 18 juin 2024 /CNW/ - L'Institut canadien des évaluateurs (ICE) est heureux d'annoncer l'élection de Dena Knopp, É. Pro., CRA de Calgary, Alberta, à titre de Présidente nationale de l'ICE pour 2024-2025. Mme Knopp a été nommé officiellement lors de l'Assemblée générale annuelle 2024 de l'ICE qui s'est tenue à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard, le 7 juin 2024.

Mme Knopp est devenue membre de l'ICE en 2003 et a obtenu sa désignation CRA en 2007. Elle dirige actuellement son entreprise d'évaluation résidentielle, Advantage Valuation, à Calgary et dans les environs, où elle réalise un large éventail d'évaluations résidentielles (y compris des terrains vacants, des propriétés à bail et des terrains résidentiels à la campagne), avec une spécialisation particulière dans les évaluations de relocalisation. Elle a également témoigné en tant qu'experte devant la Commission d'appel en matière d'évaluation de la ville de Calgary et la Commission du gouvernement municipal.

Mme Knopp possède un vaste portefeuille de bénévolat, notamment au sein de la section de l'ICE au Calgary de 2009 à 2016, du Conseil d'administration de l'ICE-Alberta depuis 2012 et du Conseil d'administration national de l'ICE depuis 2019.

Avant d'entrer dans le secteur de l'évaluation, Mme Knopp a travaillé pendant dix ans comme assistante juridique, principalement dans les domaines de l'immobilier, des saisies et des litiges.

Dena Knopp, Présidente de l'ICE, remarque : « C'est un honneur pour moi d'être Présidente de l'ICE. Je suis passionnée par la profession d'évaluateur et je me réjouis de pouvoir, une année de plus, aider nos membres à se positionner avec succès pour l'avenir. Alors que de nombreux marchés connaissent des conditions changeantes, l'expertise du marché local fournie par les Évaluateurs Professionnels de l'ICE (É. Pro.) n'a jamais été aussi importante. Je me réjouis de m'engager avec les membres et de travailler avec le personnel et notre Conseil d'administration pour continuer à défendre la profession. »

Les membres du Comité exécutif de l'ICE qui rejoignent Mme Knopp sont les suivants :

Président désigné - Terry Dowle , É. Pro., AACI (C.-B.)

, É. Pro., AACI (C.-B.) Président sortant - Claudio Polito , É. Pro., AACI, Fellow (Ont.)

, É. Pro., AACI, Fellow (Ont.) Vice-présidente - Deana Halladay , É. Pro., CRA, Fellow (Man.)

, É. Pro., CRA, Fellow (Man.) Vice-présidente - Joanne Slaney , É. Pro., AACI (T.-N.-L.)

Les autres membres du Conseil d'administration national de l'ICE pour 2024-2025 sont :

André Pouliot, É. Pro., AACI, Fellow (N.-É.)

Brett Garnett , É. Pro., AACI (C.-B.)

, É. Pro., AACI (C.-B.) Dean MacKinnon , É. Pro., AACI (Î.-P.-É.)

, É. Pro., AACI (Î.-P.-É.) Gilles Lecours , É. Pro., AACI (Qué.)

, É. Pro., AACI (Qué.) Louis Poirier , É. Pro., AACI (N.-B.)

, É. Pro., AACI (N.-B.) Mark Poechman , É. Pro., AACI (Alb.)

, É. Pro., AACI (Alb.) Paul Duarte , É. Pro., CRA (Ont.)

, É. Pro., CRA (Ont.) Raeka Ravindran, É. Pro., CRA (Ont.)

Thomas Fox , É. Pro., AACI, Fellow (Sask.)

Le Chef de la direction de l'ICE, Donna Dewar, est membre sans droit de vote du Comité exécutif de l'ICE et du Conseil d'administration national de l'ICE.

« Je suis ravie d'accueillir Dena Knopp en tant que Présidente nationale de l'ICE pour 2024-2025, la première Évaluatrice Professionnelle (É. Pro.) avec la désignation CRA à être nommée Présidente. Le professionnalisme, le dévouement et la vision de Dena continueront à conduire notre organisation vers de nouveaux sommets alors que nous travaillons ensemble pour faire progresser la profession d'évaluateur, » dit Donna Dewar.

« J'exprime également ma profonde gratitude au Président sortant, Claudio Polito, et à tous et toutes les membres sortants du Conseil d'administration pour leurs contributions inestimables et leur engagement infatigable. Leur travail acharné a constitué une base solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer, et leur passion pour l'excellence a été une véritable source d'inspiration. »

Les membres sortants du Conseil d'administration national de l'ICE sont les suivants :

Brad Brewster , É. Pro., AACI (Alb.)

, É. Pro., AACI (Alb.) Ed Saxe , É. Pro., CRA (Ont.)

, É. Pro., CRA (Ont.) Scott Wilson , É. Pro., AACI, Fellow (Î.-P.-É.)

, É. Pro., AACI, Fellow (Î.-P.-É.) Steve Blacklock , É. Pro., AACI (C.-B.)

, É. Pro., AACI (C.-B.) Suzanne de Jong , É. Pro., AACI, Fellow (Ont.)

Prix de reconnaissance des bénévoles

Plusieurs prix de reconnaissance des bénévoles ont été décernés lors du Congrès national de l'ICE 2024.

Le titre de Fellow est décerné aux membres désignés qui se sont distingués par leurs contributions exemplaires à la profession. Le récipiendaire de 2024 est Claudio Polito, É. Pro., AACI.

Le Prix W.C. McCutcheon est accordé à des membres exceptionnels de l'ICE qui siègent depuis longtemps dans des comités et qui ont démontré leur leadership et leur engagement envers l'ICE et la profession d'évaluateur dans son ensemble. Le récipiendaire de 2024 du Prix W.C. McCutcheon est Tony Sevelka, É. Pro., AACI.

Le Prix étoiles montantes Tyler Beatty est décerné à des professionnels de l'évaluation exceptionnels qui ont apporté une contribution significative à la profession d'évaluateur et à leur communauté en 10 ans ou moins en tant que membre désigné de l'ICE. Cette année, le Prix Tyler Beatty a été décerné à deux professionnels de l'évaluation exceptionnels : Alisa Zorina, É. Pro., AACI and Ben Ellens, É. Pro., AACI.

La Citation du Président est l'une des distinctions les plus prestigieuses décernées aux bénévoles de l'ICE. Cette distinction est remise au choix du Président sortant aux bénévoles de longue date qui ont fait preuve de leadership et d'engagement. Le récipiendaire de 2024 est Suzanne de Jong, É. Pro., AACI, Fellow.

Pour plus d'informations sur les prix de reconnaissance des bénévoles de l'ICE 2024, veuillez consulter le site : https://www.aicanada.ca/fr/a-propos-de-lice/prix-benevoles/

