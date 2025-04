Démolition du pont de l'autoroute Laurentienne (73), en direction nord, au-dessus de la rue de la Faune, à Québec

QUÉBEC, le 15 avril 2025 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que les travaux de démolition du pont d'étagement de l'autoroute Laurentienne (A-73), en direction nord, au-dessus de la rue de la Faune, se dérouleront du jeudi 17 avril, en soirée jusqu'au samedi 19 avril en avant-midi.

Entrave et gestion de la circulation

Rue de la Faune

Fermeture complète, du jeudi 17 avril à 21 h jusqu'au samedi 19 avril à 10 h ;

; Détour par le boulevard Henri-Bourassa, la rue George -Muir, la rue Vézina, l'avenue Lapierre et la rue de la Faune. Pour les piétons et les cyclistes, un service de navette sera mis à leur disposition.



Compte tenu des changements de configuration des voies de circulation ainsi que de la nouvelle signalisation en place, les usagers doivent demeurer vigilants et respecter la signalisation et la limite de vitesse affichée dans la zone de travaux afin d'assurer leur sécurité et celle des travailleurs.

Les usagers de la route sont invités à consulter le Québec 511 avant de prendre la route afin de connaître l'ensemble des entraves à la circulation. Pour en savoir plus sur ce projet, une page Web est accessible sur le site Internet du Ministère à l'adresse : www.quebec.ca/ruedelafaune.

SOURCE Ministère des Transports et de la Mobilité durable

Pour information : Relations avec les médias, Direction générale des communications, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, Tél. : Québec : 418 644-4444, Montréal : 514 873-5600, Sans frais : 1 866 341-5724