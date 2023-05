Démographie québécoise : les migrations internationales alimentent une forte croissance de la population en 2022

QUÉBEC, le 24 mai 2023 /CNW/ - Au 1er janvier 2023, la population du Québec est estimée à 8,8 millions de personnes. Elle a augmenté de 149 900 personnes au cours de l'année 2022, soit la plus forte croissance annuelle des 50 dernières années. Cette reprise de la croissance démographique, après l'important ralentissement engendré par la pandémie de COVID-19, repose essentiellement sur une hausse marquée de l'immigration permanente et temporaire.

Parallèlement, les naissances ont diminué en 2022, tandis que les décès ont connu une hausse notable. L'accroissement naturel qui en résulte, soit la différence entre les naissances et les décès, chute ainsi à un niveau particulièrement bas. Ces résultats sont tirés de l'édition 2023 du Bilan démographique du Québec, publié aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Population : une croissance forte, mais inférieure à celle des autres provinces

En 2022, la croissance démographique s'est intensifiée de façon encore plus marquée dans le reste du Canada qu'au Québec. De ce fait, le Québec affiche la croissance relative la moins élevée de toutes les provinces. Le taux d'accroissement du Québec s'établit à 1,7 % en 2022, comparativement à 3,0 % dans le reste du Canada. Le poids démographique du Québec dans l'ensemble du Canada diminue ainsi de nouveau légèrement pour se situer à 22,2 % au 1er janvier 2023.

Migrations : un nombre record d'immigrants et de résidents non permanents

En 2022, l'ensemble des échanges migratoires avec l'extérieur du Québec (internationaux et interprovinciaux) ont engendré un gain total de 146 400 personnes, ce qui surpasse le record précédent enregistré en 2019 (95 300 personnes).

Le Québec a accueilli 68 700 immigrants permanents en 2022, un sommet en partie alimenté par un rattrapage après la chute des admissions engendrée par la pandémie.

Le nombre estimé de résidents non permanents (travailleurs temporaires, étudiants étrangers et demandeurs d'asile) a augmenté de 86 700 en 2022, un solde record qui porte leur effectif total à environ 346 000 personnes au 1er janvier 2023. Leur forte croissance prépandémique a été freinée en 2020 et 2021. Toutefois, les résidents non permanents sont redevenus la principale source d'accroissement migratoire en 2022, comme ils l'ont été en 2019. Selon l'estimation au 1er janvier 2023, le Québec est le lieu de résidence de 57 % des demandeurs d'asile présents au Canada, de 16 % des travailleurs temporaires et de 12 % des étudiants étrangers.

Les pertes migratoires interprovinciales se situent à 3 100 personnes en 2022, soit parmi les plus faibles jamais enregistrées.

Au cours de la dernière année, le solde migratoire international a atteint des sommets dans plusieurs régions du Québec. La part des immigrants permanents et temporaires qui résident hors de l'île et de la région métropolitaine de Montréal tend à augmenter.

N aissances : le plus bas niveau en plus de 15 ans

Un total de 80 700 naissances a été enregistré au Québec en 2022. Ce nombre représente une baisse de 5 % par rapport à celui de 2021 (84 900). Il faut remonter en 2005 pour trouver un nombre plus bas (76 341).

La diminution des naissances en 2022 s'inscrit dans une tendance générale à la baisse observée depuis 2013. Une reprise avait été constatée en 2021, mais celle-ci ne s'est pas poursuivie et pourrait en partie être le fait d'un rattrapage ponctuel de certaines naissances qui ont été repoussées en 2020 en raison du début de la pandémie de la COVID-19.

L'indice synthétique de fécondité a diminué pour s'établir à 1,49 enfant par femme en 2022. Il passe en dessous du seuil de 1,5 enfant par femme pour la première fois depuis 2002. Quant à l'âge moyen à la maternité, il continue d'augmenter pour se situer à 31,1 ans.

Après un fort rebond en 2021, l'espérance de vie revient au niveau de 2020

Le nombre de décès est estimé à 78 400 en 2022, soit 12 % de plus qu'en 2021 (69 900 décès). Cette hausse exceptionnelle peut être associée à différents facteurs, dont la pandémie de COVID-19 et la reprise de la circulation d'autres virus respiratoires au sein de la population.

La hausse du nombre de décès en 2022 s'est traduite par une baisse de l'espérance de vie de 9 mois par rapport à 2021. Après être revenue à son niveau prépandémique en 2021, l'espérance de vie s'abaisse donc à 82,3 ans en 2022 (84,1 ans chez les femmes et 80,5 ans chez les hommes), des niveaux semblables à ceux de 2020. Malgré cette baisse, la durée de vie moyenne des Québécoises et Québécois reste parmi les plus élevées au monde.

Depuis le début de la pandémie jusqu'à décembre 2022, on estime que la surmortalité, soit l'écart entre les nombres de décès observés et ceux attendus normalement, est de 5,6 % au Québec. Les épisodes de surmortalité au Québec ont généralement coïncidé avec les vagues de décès liés à la COVID-19. Au début de 2022, lors de la vague Omicron, la surmortalité a atteint un pic de 26 %. Entre août et décembre 2022, des décès causés notamment par la grippe et d'autres virus respiratoires se sont ajoutés à ceux liés à la COVID-19, ce qui a entraîné des niveaux de surmortalité relativement élevés.

Mariages et situation conjugale : les mariages reviennent à leurs niveaux prépandémiques

En 2022, 22 850 mariages ont été célébrés au Québec, un nombre semblable à ceux enregistrés avant la pandémie. Les mariages ont connu une chute sans précédent en 2020 (11 300), suivie d'une légère remontée en 2021 (14 700).

L'union libre continue de gagner en popularité au Québec. Selon les données du Recensement de 2021, 42 % des personnes vivant en couple sont en union libre, une part qui progresse dans tous les groupes d'âge.

De façon générale, la part des personnes vivant en couple (mariées ou en union libre) tend à baisser, sauf chez les personnes âgées. En contrepartie, davantage de personnes vivent seules. C'est le cas de 18,5 % de la population de 15 ans et plus en 2021, alors que c'était le cas de 8,4 % en 1981.

